Frir til nordirske unionister

Et nytt kapittel i forholdet til EU – det kaller Storbritannias statsminister Rishi Sunak gjennombruddet som kom mandag. I hele tre år etter at Storbritannia ble meldt ut av EU har det vært uavklarte problemer knyttet til Nord-Irland i brexitavtalen. Nå skal dette være løst, ifølge både Sunak og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, som mandag kunngjorde avtalen som er gjort mellom EU og Storbritannia. Von der Leyen kalte avtalen for historisk.

Men jobben er ikke gjort for Sunak ennå, og tirsdag var han i Nord-Irland. Hva skal til for et fullstendig gjennombrudd, og hva har skjedd? Her er bakgrunnen for det som nå skjer.

Hva har skjedd?

EU og Storbritannia ble mandag enige om en ny såkalt Nord-Irland-protokoll, som er en del av avtalen mellom EU og Storbritannia som regulerer forholdet mellom dem etter brexit (Storbritannias utmeldelse). Protokollen regulerer hvordan varer skal sendes mellom Nord-Irland og resten av den britiske unionen. Storbritannia gikk formelt ut av EU 31. januar 2020, men problemene rundt disse spørsmålene har ikke blitt endelig løst. Det kan endre seg nå – dersom avtalen blir endelig godkjent.

– Vi har funnet en måte å få slutt på usikkerheten for Nord-Irland, sier Rishi Sunak om avtalen, som kalles Windsor-rammeverket.

[ Jens Stoltenberg er et politisk dyr ]

Hva var problemet?

Nord-Irland er i helt spesiell situasjon, på grunn av den langvarige politiske striden som har preget regionen i mange tiår. Den handler i bunn og grunn om hvorvidt regionen skal tilhøre Storbritannia, slik det gjør i dag, eller forenes med republikken Irland. Det skapte i sin tid en 30 år lang voldelig konflikt.

Nord-Irland ble en ekstra vanskelig nøtt med brexit, for da ville det gå en grense til EU på grensen mellom britiske Nord-Irland og EU-landet Irland. Det har vært viktig å bevare færrest mulig barrierer på denne grensen, for ikke å provosere fram uro blant dem som ønsker et forent Irland.

Med den nye avtalen mellom Storbritannia og EU fjernes enhver form for «grense» i Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av den britiske unionen. (Kart: Dagsavisen)

For å unngå dette, ble Storbritannia og EU i forbindelse med brexit enige om at Nord-Irland, i motsetning til resten av den britiske unionen, skulle fortsette å være en del av det indre markedet for varer i EU, til tross for at britene gikk ut av EU. Det betydde at det ble kontroll av enkelte varer som blir sendt fra resten av Storbritannia og over til Nord-Irland. De blir sjekket ved nordirske havner. En del av dem blir i Nord-Irland, men en del varer kan deretter også gå videre til EU-landet Irland. I praksis er det blitt en handelsgrense i Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av den britiske unionen (Storbritannia). Dette likte ikke nordirske unionister. De ønsker en så tett forbindelse som mulig med resten av Storbritannia.

[ To år etter brexit er det full strid ]

Hva er nytt nå?

Med den nye avtalen mellom Storbritannia og EU fjernes enhver form for «grense» i Irskesjøen mellom Nord-Irland og resten av den britiske unionen. En viktig del av avtalen er at det skal skilles mellom varer som kun skal til Nord-Irland, og varer som skal videre til EU. Det skal gjøres ved hjelp av et «grønt» og «rødt» spor. Varer som bare skal til Nord-Irland går gjennom et grønt spor, og varer som kan komme til å gå videre til EU-landet Irland, går gjennom et rødt spor, som innebærer tollrestriksjoner.

Under den forrige avtalen gjaldt en del EU-regler i Nord-Irland. Den nye avtalen inneholder en mekanisme som innebærer at provinsforsamlingen i Nord-Irland kan si nei til at nye EU-regler skal gjelde der.

[ Prøver å omringe Bakhmut i gjørmehav ]

Hva må til for å få avtalen godkjent?

Den må godkjennes av det britiske parlamentet, som skal stemme over den «på et passende tidspunkt», ifølge Sunak. En gruppe av hans egne konservative partifeller kommer trolig til å stemme imot, men Sunak håper det blir såpass få motstandere at avtalen kan godkjennes uten stemmene til Labour, som vil stemme for. Sunak har fått gratulasjoner fra en rekke politikere både fra egne rekker, Labour og andre partier.

Men det aller største spørsmålet er hvordan det blir mottatt blant de unionistiske politikerne fra Nord-Irland.

[ Politiet advarer: Svindel-epost anklager mottaker for pedofili ]

Hvorfor er unionistene så viktige?

Det unionistiske partiet DUP er de sentrale her. Deres støtte til avtalen er viktig for å få gjenopprettet den nordirske regjeringen og provinsforsamlingen, altså Nord-Irlands selvstyreinstitusjoner. Disse har vært suspendert siden februar 2022 fordi DUP har nektet å innta plassene sine, i protest mot Nord-Irland-protokollen som har vært gjeldende fram til nå.

Det nordirske unionistpartiet DUP er viktig å overbevise dersom de nordirske selvstyreinstitusjonene skal komme i gang igjen. Her er DUP-leder Jeffrey Donaldson. (LORRAINE O'SULLIVAN/Reuters)

At DUP igjen går med på å gjenopprette virksomheten er avgjørende. I henhold til prinsippet om maktdeling i Nord-Irland må nemlig både nasjonalistsiden og unionistsiden være representert i provinsregjeringen. Dette kom i stand som en del av fredsprosessen i Nord-Irland, som i 1998 resulterte i en fredsavtale etter tre tiår med konflikt. Tanken er at det er viktig at disse partene samarbeider. DUP har vært største parti de siste valgene, men i regionalvalget i mai 2022 ble nasjonalistiske Sinn Féin størst.

Rishi Sunak var i Nord-Irland tirsdag blant annet for å overbevise DUP om å godta den nye avtalen. Sunak mener DUP med den nye avtalen får innfridd sine viktigste krav når det gjelder suverenitet og handel.

Siden februar 2022 har provinsregjeringen og forsamlingen i Nord-Irland vært suspendert. Selvstyreforsamlingen holder til i bygningen i Stormont, Belfast. (Peter Morrison/AP)

DUP har ikke bestemt seg for hva de mener. Partileder Jeffrey Donaldson har gitt positive signaler, men sier at det fortsatt er bekymringer.

I år er det 25 år siden den såkalte langfredagsavtalen fra påsken 1998, som markerte slutten på den væpnede konflikten i Nord-Irland. Det vil være en stor opptur dersom dette kommer på plass innen den markeringen.

Hva betyr det å få avtalen i boks?

Å få avtalen godkjent vil være viktig for å løse et problemområde som har vært svært krevende i mange år i forholdet mellom EU og Storbritannia i forbindelse med brexit. Den forrige avtalen ble laget under Boris Johnson, men ga ingen varig avklaring. For Rishi Sunak personlig vil det også være en stor fjær i hatten å få dette på plass.

[ - Et av de vanskeligste årene ]

[ Skottland: – Sender sjokkbølger ]