Ukrainsk motoffensiv: – Forventningene er overdrevne

– Forventningene rundt vår våroffensiv er overdrevne i verden, sa Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov nylig. Det vil kunne føre til skuffelse, mener han.

Nå prøver høytstående ledere i Ukraina å dempe forventningene før den ukrainske motoffensiven, i frykt for at den ikke vil leve opp til hva den er hausset opp til, skriver The Washington Post. Ukraina føler på presset om at den mye omtalte motoffensiven mot russiske styrker skal være en suksess.

Den lenge varslede våroffensiven skal være et forsøk på å ta tilbake territorier russiske styrker har tatt kontroll over i løpet av krigen. Det er med bruk av våpen og utstyr fra vestlige allierte at Ukraina skal gjøre dette.

Ukrainas forberedelser av den varslede våroffensiven for å gjenerobre russisk-okkuperte områder er inne «i de siste fasene», sa forsvarsministeren i begynnelsen av mai. De fleste har regnet med at det ville skje i april, mai eller juni. Men Ukrainas regjering har påpekt at Ukraina allerede utfører «motoffensiv-handlinger», som i begrensede operasjoner.

Lektor ved Forsvarsakademiet i Danmark, Claus Mathiesen, sier til Danmarks Radio at han tror den ukrainske motoffensiven begynner i andre halvdel av mai.

– Det som er ganske uvisst, er hvor ukrainerne vil sette inn motoffensiven. Der er ingen tvil om at forberedelsene til motoffensiven allerede er begynt på forskjellige måter, sier Claus Mathiesen.

Han sier russiske styrker har hatt en hel vinter til å forberede forsvarslinjene, noe som gjør det vanskelig for ukrainerne å oppnå et overraskelsesmoment.

– Der er en del sjakkspill i det. Det handler i høy grad om å få en form for overraskelsesmoment ut av det – i hvert fall så mye som det kan la seg gjøre – og å få russerne til å spre sine styrker, så de ikke kan konsentrere forsvaret et enkelt sted, sier han til DR.

I tillegg til værforholdene og behovet for at bakken er tørket nok opp, har tilfanget av utstyr og våpen lenge vært en avgjørende faktor for når offensiven starter. Vestlige land har sendt mye våpen, og lovet enda mer, men langt fra alt som er lovet er på plass ennå.

Hvordan offensiven går kan være viktig nettopp for videre vestlig støtte, har flere påpekt. Om det er veldig vellykket sett fra ukrainsk ståsted, kan det sikre mer støtte framover.

– Jeg tror at jo flere seiere vi får på slagmarken, jo mer vil folk tro på oss, noe som vil bety at vi får mer hjelp, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et intervju med The Washington Post.

Særlig på republikansk side i USA har mange advart om at støtten kan forsvinne dersom ikke Ukraina oppnår resultater.

– Ikke et spill

Mens Ukraina på relativt kort tid må vise resultater, er Russland forberedt på en langvarig krig. Nettopp en langvarig krig kan være en strategi Russlands president Vladimir Putin satser på, har USAs direktør for nasjonal etterretning, Avril Haines, sagt tidligere.

Russland håper vestlige allierte av Ukraina endrer innstilling etter hvert, påpeker eksperter.

– Jeg tror absolutt det er en vurdering i Kreml om at Russland er mer standhaftig enn Vesten, sier Thomas E. Graham, forsker ved The Council on Foreign Relations, til The New York Times.

– De tenker på valgsyklusene. Hvem vet hva som skjer i 2024 i USA? Det er ikke opplagt hvor det amerikanske folket står når det gjelder dette på lang sikt. Jeg tror Kreml og Putin tror at på den måten er tiden på deres side.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov sier den ventede våroffensiven må sees som et av flere trinn i krigen mot russiske styrker.

– Vi har mange tilhengere av Ukraina som heier på oss. Derfor venter de på neste kamp. Men for oss er ikke dette et spill. For oss er det et alvorlig problem. For oss gjelder det livet til soldatene våre.

