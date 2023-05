Roboter vil ta jobbene våre. Men ikke disse. Ennå...

Roboter med kunstig intelligens (kalt KI eller AI etter artificial intelligence) vil komme til å endre arbeidslivet voldsomt. Konsulentselskapet Goldman Sachs estimerte at KI som kan produsere tekst, vil kunne utføre rundt en firedel av denne typen arbeid allerede. En annen rapport tror at 300 millioner jobber vil forsvinne i EU og USA, skriver BBC.

Men KI kan ikke gjøre alt. I hvert fall ikke ennå, sier ekspertene.

– Det er tre hovedkategorier jobber som vil være trygge i overskuelig framtid, sier Martin Ford til BBC.

Martin Ford har skrevet boka «Rule of Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything», aller «Robotveldet: Hvordan KI vil endre alt».

1. Kreativ tanke

Den første kategorien Ford tror menneskene vil beholde i overskuelig framtid, er jobber som er genuint kreative, der du har nye ideer og skaper noe nytt.

Dette betyr ikke nødvendigvis alle jobbene vi tenker på som «kreative», som grafisk design eller illustrasjon, forklarer Ford. Også norske medier har vært fulle av KI-genererte tegninger den siste tida. Det Ford mener, er snarere kreativ problemløsning.

– Innen vitenskap, medisin, juss, og folk som kommer fram til nye måter å drive juridisk arbeid eller forretninger på, tror jeg vi fortsatt vil trenge mennesker, sier han til BBC.

2. Menneskelige relasjoner

Den andre kategorien jobber han ser for seg at menneskene heller vil utføre enn kunstig intelligente roboter også i framtida, er jobber som krever avanserte mellommenneskelige evner.

Sykepleiere, rådgivere og konsulenter innen forretningslivet, og gravejournalister er eksempler på denne typen jobber, der man trenger å «lese rommet», bygge opp tillit, og pleie forhold over tid.

– Det vil ta lang tid før KI klarer å bygge avanserte relasjoner slik mennesker klarer, sier Martin Ford.

3. Skiftende omgivelser

Den tredje kategorien han ser for seg som trygg for mennesker enn så lenge, er jobber som krever problemløsing i stadig skriftende miljøer.

Elektriker, rørlegger, sveiser og mange andre håndverkerjobber er eksempler på denne kategorien.

– Det er veldig vanskelig å automatisere jobber der miljøet endrer seg hele tida. Da trenger vi en science fiction robot, en Star Wars C-3PO, sier Martin Ford til BBC.

Endret innhold

Han legger også til at mange av jobbene menneskene har og vil fortsette å ha, muligens vil endre innhold på grunn av roboter.

Man kan for eksempel tenke seg at en maskin er like flink eller flinkere enn mennesker til å finne kreft eller tolke røntgenbilder, men at det trengs en menneskelig lege for å sikre god pasientkontakt, og å legge sammen alle prøveresultatene for å finne beste behandlingsvei i samråd med pasienten.

