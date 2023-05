Markerer seiersdagen: – En nervøsitet jeg aldri har sett før

9. mai anses som en svært viktig symbolsk dag for Russlands president Vladimir Putin, og den markeres storslått hvert år. Dagen markerer seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig.

Tirsdag arrangeres en stor militærparade på Den røde plass i Moskva, og tirsdag morgen var det allerede i gang. Det er ventet at president Vladimir Putin skal tale.

Men i år er det annerledes enn andre år: Før tirsdagens feiring av seieren i andre verdenskrig har Russland forbudt droner, vannscootere og bildelingstjenester i noen byer, av hensyn til sikkerheten – blant annet i Moskva og St. Petersburg.

Minst 21 byer har dessuten for første gang på mange år avlyst den årlige paraden, ifølge russiske medier. Andre steder er det innført ekstra sikkerhetstiltak med henvisning til uspesifiserte «sikkerhetsbekymringer» eller til «den aktuelle situasjonen».

– Nervøsitet

Forbudet mot droner kommer kort tid etter det Russland hevdet var et forsøk på å angripe Kreml med drone. Men det var også før droneangrepene mot Kreml en nervøsitet og frykt for angrep mot russiske byer denne dagen.

– Det er en nervøsitet jeg aldri har sett før, sier en ansatt ved Moskvas ordførerkontor, ifølge The Guardian.

– Men seiersdagen må gå sin gang, det er ikke noe alternativ, sier han, under betingelse av å være anonym.

Putin har lagt mye vekt på denne dagen, også lenge før invasjonen av Ukraina.

– For Putin er det, med god margin, den viktigste hendelsen i året, sier Andrej Kolesnikov, forsker ved The Carnegie Endowment for International Peace i Moskva, til avisen.

Han sier Putin bruker paraden til å fremstille seg selv som etterkommer av hæren som nedkjempet nazistene under andre verdenskrig.

– Det er også Putins sjanse til å vise nasjonen at han fortsatt er sterk og at han har kontroll på den såkalte spesialoperasjonen i Ukraina.

Spent på talen

Russland-ekspert Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt sier at det særlig er én ting man bør følge med på når Putin taler tirsdag: Kommer det en slags erkjennelse av at Russland ikke lykkes i Ukraina?

– Måten han vektlegger de områdene han har tatt i Ukraina på, kan være et tegn på at Russland ikke har planer om å ta mer av Ukraina foreløpig. Jeg tror ikke at Putin har endret syn på Ukraina, men det kan være de har innsett at det ikke går i denne omgang, sier Bukkvoll til NTB.

– Det vil aldri bli en erkjennelse av et nederlag, det vil i så fall bli presentert som en seier. Men måten man presenterer seieren på, kan gi indikasjoner om hva man tenker om årene framover, sier forskeren.

Det var utgangspunktet bare ventet at én utenlandsk statsleder, Kirgisistans president Sadyr Japarov, skulle delta ved årets parade i Moskva. Men også lederne fra Usbekistan, Tadsjikistan, Armenia, Kasakhstan og Belarus kommer.

