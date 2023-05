Oligark ut mot «forferdelig» krigføring: Mener invasjonen går for sakte

I februar gikk Russlands president Vladimir Putin ut med en klar beskjed til de rike oligarkene: De må bidra mer økonomisk til krigen i Ukraina.

I mars møtte han flere av dem for å diskutere hvordan de kunne bidra til hans «militære spesialoperasjon», men flere av de rike russerne begynner å miste tålmodigheten.

Oligarken Oleg Deripaska sa tidligere i år at han tror statskassen er tom allerede neste år, meldte blant annet Finansavisen.

Nå har en ny oligark kommet på banen.

– Ikke en militær spesialoperasjon

Den rike gründeren Andrey Kovalev kaller Putins krigføring for «forferdelig».

Ikke på grunn av at han er i mot invasjonen, men fordi den har tatt lenger tid enn han først antok.

CNN melder at Kovalev i en video på sin Telegram-kanal mandag sa at han var sikker på at russiske tropper ville bryte Ukrainas forsvar raskt, innen to eller tre uker. Han ble overrasket da det ikke skjedde.

Kovalev pekte også på nedturene Russland har hatt siden invasjonen, som at russiske tropper har blitt kalt tilbake fra posisjoner nådd tidligere i krigen, den «ydmykende» senkingen av Russlands krigsskip «Moskva» i april i fjor, og en eksplosjon på broen som forbinder det annekterte Krim med det russiske fastlandet.

– Dette er ikke en militær spesialoperasjon, dette er en forferdelig krig, sa han under en direktesending for en organisasjon for russiske entreprenører, og fortsatte:

– Hele verden er i mot oss. 122 land stemte for å anerkjenne oss som angripere, sa han, og henviste til en resolusjon vedtatt av FNs generalforsamling i april, der 122 land, inkludert Kina og India, stemte for at Russland er den aggressive parten i krigen.

På sin Telegram-kanal sa han likevel senere at Putin burde «påkalle tjenestene» til disse entreprenørene, for å bidra til å «sikre seier i krigen».

