Bakhmut har blitt en stein i skoen til Putin. Det kan være til Ukrainas fordel, sier ekspert

Tirsdag 9. mai markerer Russland seieren over Nazi-Tyskland under andre verdenskrig. Lenge har planen vært at de innen den tid skal ha klart å kapre den ukrainske byen Bakhmut, skriver NTB.

Dersom Russland skal kunne gjennomføre planene, trenger de tid og styrke. Det koster dem dyrt.

– Fram til nå har de pressa seg sakte framover. Ved hjelp av artilleri har de skutt seg vei, hus fra hus, kvartal for kvartal. De kan fortsette med det, men da vil de også fortsette å lide store tap, som har vært litt av problemet deres i Bakhmut. De har mistet mange soldater.

Det sier Palle Ydstebø, hovedlærer ved Krigsskolen, til Dagsavisen.

Ydstebø forteller at også Russlands luftlandeavdelinger, som slipper soldater og materiell ut fra fly i fallskjerm, har lidd store tap.

– Det virker som det er litt av grunnen til at Ukraina har forsvart seg så seigt. Russland får proposjonalt en mye større slitasje av sine styrker. De binder opp styrker i Bakhmut som de kunne brukt andre steder langs frontlinjen, sier han.

Fordelaktig for Ukraina

Men hvorfor er Bakhmut så viktig for russerne?

I Bakhmut er det ukrainske forsvaret forberedt. I mer enn ti måneder har det vært intense sammenstøt mellom ukrainerne og det russiske forsvaret og Wagner-gruppa. Likevel holder de stand.

Men Wagner-sjefen er bestemt på å lykkes med planene, og nylig gikk han ut og fortalte at de hadde blitt lovet mer våpen og ammunisjon.

– Hvorfor er kampen om Bakhmut så viktig?

– Byen er lagt i ruiner. Det som er igjen er bare et punkt langs frontlinja. Fra russisk side har det blitt et mål av høy verdi, og viktigheten av byen har gjort at det har bare eskalert, sier Ydstebø.

Han sier at det fra et militært ståsted virker snodig at russerne er så opptatt av Bakhmut. Men, at det igjen kan være en fordel for ukrainerne.

– Det er svært kostbart å fokusere så mye på et lite punkt når du har resten av frontlinjen å tenke på. Først var det et mål om å ta Bakhmut innen utgangen av mars, så var det innen 9. mai. Det virker bare som om Bakhmut har fått høy politisk symbolverdi på russisk side, og ukrainerne har utnyttet det til sin fordel. Det er trolig derfor de har prioritert å forsvare Bakhmut, forklarer han.

Tror ikke gjenerobring er målet

Ydstebø tror ikke at russisk avansement i Bakhmut vil gi Putin og Wagner noen spesielle fortrinn.

– De kan ikke bruke området til å bygge opp noe større. Nå har de brukt omtrent et halvt år på å komme seg en mil inn til Bakhmut. Det vil ikke være stor gevinst i forhold til innsatsen.

Fredag 5. mai gikk sjefen for den russiske leiesoldatgruppa Wagner ut og kritiserte den russiske militærledelsen for å ikke gi nok våpen og ammunisjon til gruppa, og sa at dette førte til at soldatene led en meningsløs død.

– Er ikke dette tidspunktet for Zelensky for å be om enda mer støtte fra sine allierte?

– Jo, og det gjør han også hele tiden. Jeg tror nok Ukraina er villig til å forsvare Bakhmut ganske lenge. Det store argumentet fra Ukrainsk side for mer støtte fra vesten er at de planlegger en stor motoffensiv.

Ukrainas regjering har gått ut og varslet en stor våroffensiv, som skal gjenerobre russisk-okkuperte områder. Forberedelsene skal være inne i de siste fasene, sa den ukrainske forsvarsministeren i begynnelsen av mai.

Hvorvidt en potensiell gjenerobring av Bakhmut er mulig, avhenger av om det ligger i planene for den varslede våroffensiven.

– Det kommer an på hvor de velger å sette inn den kraftige offensiven. Jeg tror ikke målet deres er å gjenerobre Bakhmut, det er fortsatt bare et lite punkt. Men man vet aldri. Det er også usikkert hvor sterk motoffensiven blir. Uansett vil nok Ukraina holde sine planer tett til brystet.

