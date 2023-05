Tucker Carlson: «Jeg håpet mobben skulle slå hardere, drepe ham»

«For et par uker siden, så jeg på en video av folk som slåss på gata i Washington. En gruppe Trump-supportere stimlet sammen rundt en Antifa-gutt [dvs. en antirasist, mest sannsynlig ikke hvit, red.anm.] og begynte å banke ham til døde».

Slik innledet Tucker Carlson en tekstmelding til en av produsentene på «Tucker Carlson Tonight», showet han ledet for TV-kanalen Fox News. Meldingen ble sendt natt til 7. januar 2021, det vil si bare noen få timer etter at Trumps tilhengere stormet og angrep Kongressen i Washington DC den 6. januar 2021.

Carlson fortsetter:

«Det var tre mot én, minst. Å hoppe på en fyr på den måten er selvsagt skammelig, uten ære. Det er ikke sånn hvite menn slåss. Men plutselig kjente jeg at jeg heiet på mobben mot mannen, håpet at de ville slå hardere, drepe ham. Jeg ville virkelig at de skulle skade guttungen. Jeg kjente blodsmaken».

Ifølge The New York Times, fikk SMS-en til produsenten alarmen til å gå i Fox-ledelsen. Ledelsen fryktet at folks voldelige tanker skulle bli kjent for Fox-seerne og alle Trumps politiske motstandere.

Ifølge avisa var denne SMS-en en av mange grunner til at Carlson plutselig fikk sparken fra Fox i april i år, selv om han var kanalens største stjerne.

Fikk sparken

Grunnen til at SMS-en er blitt kjent nå, er ifølge New York Times at den var del av bevismaterialet i rettssaken mot Fox.

Fox News sto i rettssaken anklaget for å sende det de visste var løgner om valgfusk. TV-kanalen betalte 787 millioner dollar, tilsvarende rundt 8,5 milliarder norske kroner, for å unngå rettssak.

SMS-en var opprinnelig sladdet, men New York Times fikk den utlevert etter å ha bedt dommeren i rettssaken om innsikt.

Rasisme og kvinnehat

Tucker Carlsons kveldsshow på Fox News var kjent for programlederens rasistiske støtte til hvit nasjonalisme. Han har uttalt at innvandrere «skitner til» USA, og at brune mennesker «tar» det hvite amerikanere egentlig har rett på.

Internt hadde Fox-ledelsen dessuten problemer med hans mange slibrige og nedsettende kommentarer om kvinner, inkludert kvinnelige kollegaer.

Blant Trumps tilhengere, har Carlson vært ekstremt populær. Mer moderate Republikanere frykter derimot at han skal stille som presidentkandidat i 2024.

Carlson: – Alarmen gikk

Akkurat den SMS-en Tucker Carlson sendte produsenten 7. januar 2020, fortsetter imidlertid med en slags selvinnsikt i at tankene han innledet meldingen med, er et godt stykke over streken, selv for ham:

«Et sted langt bak i hjernen, gikk alarmen: Dette er ikke bra for meg», skriver Carson videre.

«Jeg er i ferd med å bli noe jeg ikke vil være. Antifa-krypet er et menneske. Selv om jeg avskyr det han sier og gjør, og selv om jeg er sikker på at jeg ville hate ham om jeg kjente ham, bør jeg ikke fryde meg over hans lidelse. Jeg burde bli bekymret av den. Jeg burde huske at noen sikkert er glad i denne gutten, og ville blitt knust om han ble drep. Om jeg ikke bryr meg om sånt, om jeg reduserer folk til de politiske standpunktene deres, hvordan er jeg da bedre enn ham?».

