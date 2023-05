Russlands ekspresident tar til orde for å drepe Zelenskyj etter angivelig droneangrep

Russland hevder natt til onsdag å ha stanset et ukrainsk droneangrep mot Kreml, som blant annet huser kontoret til president Vladimir Putin. Russiske myndigheter beskriver det som et attentatforsøk. Ukraina avviser at de står bak.

Medvedev skriver i sosiale medier at Russland ikke har andre muligheter enn å «eliminere» både Zelenskyj og hans «klikk» i Kyiv. I tillegg til å være tidligere president, er han nåværende nestleder i Russlands nasjonale sikkerhetsråd.

