Frykter at Tucker Carlson vil stille som presidentkandidat

I 2024 er det igjen tid for presidentvalg i USA. Tidligere president Donald Trump, og nåværende president Joe Biden, har annonsert at de stiller. Ordkrigen er allerede i gang, selv om det enda er lenge til valgdagen. Nå frykter den kjente republikaneren Rick Wilson at omstridte Tucker Carlson vil utfordre Donald Trump som republikansk presidentkandidat.

– Det mest uansvarlige vi kan gjøre er å ikke ta høyde for det verst tenkelige utfallet, sier Rick Wilson ifølge The Guardian.

Wilson er en av grunnleggerne av «The Lincoln Project», en republikansk tenketank og aksjonsgruppe som ble opprettet i 2019 i håp om å stanse Trump og ytre høyre i partiet.

Wilson mener at Carlson er en av få politiske aktører i USA som mange vet hvem er, samt har personlig rikdom og status nok til å utfordre Trump til jobben i Det hvite hus. Tidligere denne uken fikk Carlson sparken fra Fox News. Han er kjent for å ha svært kontroversielle meninger og hans program har vært kanalens mest populære.

Onsdag lanserte også den tidligere guvernøren i Arkansas, Asa Hutchinson (72), seg selv som republikansk presidentkandidat. Han er da den andre republikaneren som offisielt tar opp kampen mot Donald Trump i det kommende presidentvalget. Fra før har tidligere FN-ambassadør Nikki Haley lansert sitt kandidatur.

Liberal Activists Demonstrate Outside Of Fox News In New York Tucker Carlson ble sparket fra Fox News tidligere denne uken. Medieplattformen tilbyr nyheter fra et hovedsakelig konservativt syn. (Michael M. Santiago/AFP)

Sparket fra Fox News

Carlson publiserte en to minutter lang video på Twitter onsdag kveld, kort tid etter at programmet hans på Fox pleide å begynne. I videoen snakket han om det han mener er en mangel på ærlig politisk debatt i amerikanske medier, skriver NTB.

– Begge de politiske partiene og deres økonomiske støttespillere har kommet til enighet om hva som gagner dem, og de jobber aktivt sammen for å slå ned alle samtaler om det, sier Carlson i videoen.

– Hvor kan man fortsatt finne amerikanere som sier sanne ting? Det er ikke mange steder igjen, men det er noen, sier Carlson i videoen, som avsluttes med «ses snart».

Carlson og Fox skilte plutselig lag i forrige uke, mindre enn en uke etter at selskapet inngikk et forlik i søksmålet fra Dominion Voting Systems, som lager stemmemaskiner. Selskapet saksøkte kanalen for å ha spredt grunnløse påstander om at maskinene ble brukt til valgfusk, og partene inngikk forlik for 787,5 millioner dollar.

53-åringen har vært en av Fox’ mest populære, men også omstridte stjerner. Han sluttet blant annet helhjertet opp om Donald Trumps påstand om valgfusk, og han hadde mange tilhengere blant konspirasjonsteoretikere langt ute på høyresiden, både i USA og internasjonalt.

New York Times meldte onsdag at tekstmeldinger der Carlson kom med «svært støtende» uttalelser, inkludert om en leder i Fox, kan ha vært et vippepunkt som førte til at kanalen sparket ham.

---

Fakta om det amerikanske valgsystemet

I USA er det ikke direkte valg på president, og hver delstat har sine egne regler for gjennomføring av valg. Her er noen fakta om valgsystemet:

* Valgdagen er tirsdag 3. november, og stemmegivningen finner sted over hele USA. I flere delstater er det mulig å forhåndsstemme, enten via post eller ved personlig oppmøte i bestemte valglokaler som kun benyttes til forhåndsstemming.

* Presidenten velges ikke direkte av folket, men av 538 valgmenn utpekt av de 50 delstatene og hovedstaden Washington. Valgmennene må i utgangspunktet stemme for den kandidaten som får størst oppslutning blant velgerne i delstaten valgmennene tilhører.

* Antall valgmenn er ujevnt fordelt mellom delstatene etter innbyggertall, og noen stater er derfor mer avgjørende enn andre. Nesten alle delstatene har et såkalt vinneren tar alt-system, der den kandidaten som får flest stemmer, får alle valgmennene.

* For å vinne presidentvalget trengs det støtte fra 270 valgmenn. Men det er mulig å bli valgt til president uten å få et flertall av stemmene, noe valget i 2016 er eksempel på. Da vant Trump valget fordi han fikk tilstrekkelig med valgmenn selv om Hillary Clinton hadde fått nærmere 3 millioner flere stemmer.

* Saker som velgerne er mest opptatt av i år, er håndteringen av koronapandemien, helsevesenet, økonomien, framtidige utnevnelser til høyesterett samt lov og orden, viser en undersøkelse fra Pew Research Center. Saker som klimaspørsmål og abort er mindre viktig generelt, men de vekker stort engasjement i enkelte grupper av befolkningen.

* I tillegg til presidentvalget, er det også kongressvalg. Alle de 435 plassene i Representantenes hus og 35 av de 100 plassene i Senatet er på valg.

---