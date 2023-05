Fersk rapport: Derfor invaderte Putin Ukraina

Forrige uke publiserte den uavhengige russiske avisa Verstka en rapport med tittelen «Hvordan Putin begynte å hate Ukraina».

Den skal gi helt nye svar på hvorfor Putin bestemte seg for å invadere Ukraina, melder flere utenlandske medier, deriblant Newsweek og Aftonbladet.

I artikkelen siteres Ukrainske og russiske tjenestemenn, som hevder at Putins «sanne motiver» for invasjonen i Ukraina var drevet av et ønske om å hevne seg på Ukrainas president Zelenskyj.

Årsak?

I 2021 sanksjonerte Zelenskyj mot den ukrainske politikeren og Russland-vennen Viktor Medvedtsjuk, etter anklager om at Medvedtsjuk finansierte terrorisme.

Ifølge tre kilder nær Putin, var det «dråpen som fikk begeret til å renne over», og gjorde Putin klar for en fullskala militæroperasjon, skriver Daily Mail.

Hvem er Viktor Medvedtsjuk?

Viktor Medvedtsjuk ledet det prorussiske opposisjonspartiet Platform for Life, før han i 2021 ble satt på Ukrainas sanksjonsliste.

I april 2022 ble han arrestert etter at han flyktet fra husarrest i påvente av rettssaken som kunne bety at Medvedtsjuk ble dømt for landsforræderi.

Senere samme år ble han løslatt i en fangeutveksling med Russland. Han har mistet sitt ukrainske statsborgerskap, og bor nå i Russland.

Båndene mellom han og Putin skal være så nære at det i rapporten antas at Putin er gudfaren til Medvedtsjuks yngste datter, skriver Newsweek.

[ Wagner-sjefen frykter ukrainsk offensiv ]

[ Støre: – Dette er spørsmålet vi må stille ]