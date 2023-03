Putin hater henne. Hatet er gjensidig

Pussy Riot startet opprøret sitt mot Vladimir Putin og hans regime allerede i 2011. I starten brukte kunstnerne og aktivistene i gruppa alltid fargerike balaklavaer når de opptrådte, fordi de visste at den russiske etterretningen fulgte med på det de gjorde.

Vinteren 2012 ble Pussy Riot verdensberømte da de løp opp til alteret på Kristi Frelser-katedralen i Moska, og ropte ut teksten «Guds mor, jag Putin vekk!»

Tre Pussy Riots-medlemmene ble arrestert og dømt til to års fengsel for «pøbelatferd» etter katedralstuntet. De tre var Nadezjda Tolokonnikova, Marija «Masha» Aljokhina og Jekaterina Samutsevitsj. To av dem var mødre til babyer da de ble dømt.

Inn og ut av fengsel

Samutsevitsjs dom ble gjort betinget, men Tolokonnivikova og Aljokhina sonet ett år og ti måneder i Sibir. I fengselet sultestreiket de, som en protest mot elendige soningsforhold. Amnesty International anså dem som samvittighetsfanger, og kjendiser som Madonna og Hillary Clinton engasjerte seg i fangenes skjebne.

[ – Det er ikke vanskelig å ha sympati med de som får oppleve det absurde ved at staten skyter mennesker i fredstid ]

Tolokonnivikova og Aljokhina slapp ut i desember 2013, i første omgang på prøve.

F.v. Jekaterina Samutsevitsj, Marija «Masha» Aljokhina og Nadezjda Tolokonnikova, alle tre Pussy Riot-medlemmer, fotografert i et glassbur i rettssalen i Moskva den 17. august 2012. Alle tre ble dømt for «pøbelvirksomhet», selv om to av dem er mødre, men Samutsevitsj fikk dommen betinget. (Mikhail Metzel/AP)

Også etter at de slapp ut, har både de tre og flere andre Pussy Riot-medlemmer vært inn og ut av fengselet, ofte korte dommer på tynt fundert grunnlag.

Pussy Riot fikk mye oppmerksomhet for protester både under OL i Sotsji i februar 2014, og under fotball-VM i 2018. Bandet har vært på flere turneer i Europa, inkludert Norge, for eksempel på Oslo World Festival i november 2022. Da donerte de alle inntektene til barnesykehus i Kyiv.

[ Følg Ukraina-krisen i Dagsavisens live-senter her ]

Pussy Riot i eksil

Fordi de ikke får gå i fred i Russland, har mange Pussy Riot-medlemmer flyktet til forskjellige andre land for å fortsette med aktivismen derfra. Noen er i Europa, andre i Nord-Amerika.

Nadezhda Tolokonnikova fotografert i 2012. (Misha Japaridze)

Nå melder russiske opposisjonsmedier, som Meduza.io, som igjen siterer Mediazone, at enda ett Pussy Riot-medlem har havnet på etterlysningslista. Denne gangen gjelder det Nadezjda Tolokonnikova. Hun var en av de to dømte som hadde barn da hun ble sendt til Sibir, uten babyen sin. Dattera er nå tenåring.

[ – Målet var å kaste hvite, og få inn svarte. Uansett kompetanse (+) ]

At Tolokonnikova er på etterlysningslista, understreker hatet mellom Vladimir Putin og Pussy Riot.

– Du kan ikke følge reglene med Putin. Han er gal, uttalte Tolokonnikova i et intervju med The Guardian i mars 2022, like etter den russiske invasjonen av Ukraina.

– Folk undervurderer hvor farlige diktatorer er. De ser vennlighet som svakhet, sa hun også.

Pussy Riot-medlemmer, inkludert Nadezhda Tolokonnikova i turkis balaklava, opptrer ved OL-ringene i Sotsji 19. februar 2014. De ble like etter angrepet med pisker av militærpoliti til hest. (David Goldman)

[ Instituttlederen lot ChatGPT skrive oppgaven sin. Gjett karakteren! ]

Lang etterlyst-liste

På det russiske innenriksdepartementets liste over etterlyste personer, står det også mange andre motstandere av Putins regime, både fra høyre- og venstresida.

Ett eksempel er Vladimir Putins tidligere taleskriver, Abbas Gallyamov, som russiske myndigheter mener har vært en altfor dårlig patriot fordi han har uttalt seg kritisk om den russiske invasjonen av Ukraina. Det melder Al Jazeera med flere.

Russlands kanskje best kjente opposisjonspolitiker, Aleksej Navalny, står også på lista, sammen med en lang rekke av sine støttespillere.

[ Russland ville ha «uavhengig» gransking av Nord Stream-sabotasjen. FN ville ikke ]

Lederen av en nynazistiske/ytre høyre-grupperingen kalt «Russiske frivillige» (Russian Volunteer Corps, RVC), Denis Kapustin, alias Denis Nikitin, ble også plassert på etterlyst-lista denne uka. RVC kjemper ifølge russiske myndigheter på ukrainsk side i krigen. Også to andre medlemmer av Russiske frivillige RVC, Kirill Kanakhin og Alexeij Ogurtsov, står på det russiske innenriksdepartementets liste over savnede og etterlyste.

Kilder: Meduza, Store Norske Leksikon, Mediazone, Russian Legal Information Agency, The Guardian, Al Jazeera, VG