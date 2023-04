Studie: Disse injeksjonene kan hjelpe mot endometriose

Det anslås at rundt 1 av 10 kvinner i reproduktiv alder på verdensbasis har sykdommen endometriose, ifølge Verdens helseorganisasjon. I Norge utgjør dette over 250.000 ifølge Endometrioseforeningen.

Endometriose er en tilstand hvor vev som ligner livmorslimhinnen, vokser utenfor livmorhulen. Vevet kan vokse på eggleder eller eggstokker, bukhinne, tarmer eller urinblære. Sykdommen kan gjøre det vanskelig å bli gravid.

Det er lite forskning på sykdommen. Det finnes ingen kur, og få gode behandlingsmetoder. Nå har derimot en ny studie fra Japan fått svært gode resultater, og effekten blir nå testet ut på mennesker i Japan og Taiwan, ifølge forskningsmagasinet New Scientist.

Tar i snitt 7 år

Mange med endometriose opplever sterke menstruasjonssmerter og flere kroniske smerter. I Norge tar det gjennomsnittlig 7 år å få stilt diagnosen, ifølge Endometrioseforeningen. Flere kvinner har stått fram i mediene med sin sykdomshistorie.

Hvilken behandlingsmetode som bør benyttes for den kroniske sykdommen avgjøres i samråd med lege. Ifølge helsenorge.no anbefales smertestillende for de som kun har milde smerter og ingen andre symptomer. De med sterkere smerter kan få gå på p-piller for å lindre plager og smerter. Slik behandling vil imidlertid sannsynligvis ikke bedre fruktbarheten eller begynnende komplikasjoner til dypere endometrioseforandringer, skriver Helsenorge.

For å fjerne endometriosevev kan kirurger benytte en kikkhullsoperasjon. Ved kirurgi er målsettingen å fjerne alle synlig endometriose, reparere skade på tilliggende organer og gjenopprette anatomien, skriver helsenorge.

Mange opplever at endometriosen kommer tilbake etter operasjonen.

[ Endometriose: Store hull i kunnskapen om løpske livmorceller ]

Testet på aper

Den japanske studien ble ledet av Ayako Nishimoto-Kakiuchi ved det japanske legemiddelselskapet Chugai Pharmaceutical. De oppdaget at endometriosevevet inneholder store mengder av et gen som kalles IL8. Dette genet produserer et inflammatorisk protein ved navn interleukin-8 (IL-8). Det gjorde forskerne nysgjerrige på om de kunne dempe inflammasjonen knyttet til endometriose, og kanskje til og med forsinke eller reversere den, hvis de blokkerte dette proteinet.

For å finne ut av dette, utviklet de et antistoff som forhindrer veksten av IL-8, skriver New Scientist. Studien ble testet på aper. Forskerne fremkalte endometriose hos apene ved å operere vev fra livmorslimhinnen til andre steder i bekkenet der endometriosevev ofte vokser. 11 av apene fikk injeksjoner av antistoffet, mens seks aper fikk en placebo-dose (inneholder ikke medisin, red.anm.) hver fjerde uke i seks måneder.

Grafikk. (NTB)

[ Sykdommen som folk skammer seg over (+) ]

Krympet til halv størrelse

Ved slutten av studien, hadde endometriosevevet hos apene som fikk antistoffet krympet til halv størrelse. Hos apene som fikk placebo-dose fortsatte derimot vevet å vokse, skriver forskningsmagasinet. For å teste at antistoffet ikke hadde noen uheldige bivirkninger, fikk både aper av hankjønn og hunkjønn uten endometriosevev høye doser av antistoffet. Ifølge studien ga det ingen negative helseeffekter.

Nå utfører Chugai Pharmaceutical kliniske studier på frivillige mennesker med og uten endometriose i Japan og Taiwan, for å finne ut om endometriosevevet hos mennesker også krymper av antistoffet.

– Forskerne gir oss håp om at vi kan nå langsiktige målet om å kunne tilby behandling for å avhjelpe symptomene på endometriose uten operasjoner, sier gynekolog Pav Nanayakkara ved den australske kvinnehelseorganisasjonen Jean Hailes til New Scientist.

[ – Hvorfor trenger noen mennesker at Kleopatra skal være hvit? ]

---

Dette er endometriose

Hos noen kvinner finnes vev som ligner slimhinnen i livmoren (endometrium) utenfor livmoren. Vevet kan vokse på eggleder eller eggstokker, bukhinne, tarmer eller urinblære.

Sykdommen kan også ramme transpersoner og ikke-binære med livmor.

De vanligste stedene å finne endometriose er i bekkenet, rundt eggstokker, eggledere, utenpå livmor, samt området mellom livmor og endetarm (fossa douglasi). Endometriose kan også bli funnet på tarm, blære og vagina.

Dersom vevet som normalt er inne i livmoren vokser inn i muskelveggen av livmoren, er dette en annen tilstand som kalles adenomyose. Endometriose og adenomyose er to forskjellige, men tett beslektede, tilstander.

Endometriose kan også vokse i arr fra tidligere operasjoner. I sjeldne tilfeller kan man finne endometriose andre steder i kroppen som i navlen, lungene og urinveier. Endometriose er en kronisk sykdom som kan påvirke hele kroppen

Kilde: Endometrioseforeningen.

---