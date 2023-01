Her er abort blitt forbudt i USA

Republikanske politikere i flere stater i USA ventes å presse på for strengere abortlover, skriver The Washington Post. De nevner Texas, Georgia og Florida som mulige stater. Delstatsforsamlingene kommer sammen tidlig i 2023. Dette blir for mange den første anledningen til å få gjennom abortlovgivning siden Høyesteretts historiske avgjørelse for et halvt år siden, da Høyesterett 24. juni 2022 slo fast at retten til abort ikke var grunnlovsfestet.

Forbud i 14 stater

I avgjørelsen i juni 2022 valgte Høyesterett, som har et konservativt flertall nå, å sette høyesterettskjennelsen Roe v. Wade fra 1973 til side. Kjennelsen fra 1973 hadde fastslått at USAs grunnlov ga rett til abort, og dette hadde vært gjeldende de 49 år som har gått senere. Etter at denne nå er satt til side er det opp til hver enkelt stat å fastsette om abort skal være lovlig eller ikke.

Avgjørelsen fikk umiddelbare følger for millioner av kvinner i flere stater i USA. Flere stater innførte abortforbud rett etter avgjørelsen, mens det i andre stater pågår prosesser som ikke er avklart.

I statene markert i gult er abort nå helt eller i stor grad forbudt. (Kart: Dagsavisen)

Status nå er at abort er nær totalt eller i stor grad forbudt i 14 stater, mange av dem er sørlige stater i USA:

Idaho

South Dakota

Wisconsin

Texas

Oklahoma

Missouri

Arkansas

Louisiana

Mississippi

Alabama

Georgia

Tennessee

Kentucky

West Virginia

Det er ulike regler i de ulike statene, og noen stater har enkelte unntak. Men de fleste av disse statene har forbud i alle tilfeller, også inkludert voldtekt eller incest. I Georgia er det et forbud mot abort etter uke seks i graviditeten, det vil si svært kort tid etter at man som regel finner ut av at man er gravid.

I tillegg har politikere i en rekke andre stater forsøkt å innføre strengere restriksjoner. I disse statene har rettsvesenet stanset ulike typer abortforbud, ifølge en oversikt hos The New York Times gjelder dette Indiana, Iowa, North Dakota, Montana, Ohio, South Carolina og Wyoming.

Store geografiske skiller

I en del av statene er det usikkert hva som skjer med abortreglene. Men i rundt halvparten av statene i USA er abort lovlig og vil sannsynligvis fortsette å være det, ifølge The Washington Post. Dette gjelder blant annet statene på nordøstkysten og på vestkysten.

– Stater med nesten totalforbud mot abort er klumpet sammen i en gigantisk flekk som strekker seg fra West Virginia og hele veien gjennom Texas. Stater som beskytter retten til abort ligger i stor grad langs vestkysten eller samlet i nordøst, skriver menneskerettighetsadvokat Julie F. Kay i en kronikk i det politiske nyhetsnettstedet The Hill.

– I det nye landskapet er abortrettighetene avhengig av postnummeret ditt og tilgangen til penger, transport, tid til å ta fri fra jobb eller skole og hvorvidt du kan unnslippe strukturell rasisme i helsevesenet, påpeker Kay.

Men mellomvalget i november førte enkelte steder til at retten til abort kan bli styrket. I Michigan stemte velgere for å nedfelle retten til abort i delstatens grunnlov. I Pennsylvania, der republikanere har hatt som mål å innføre abortforbud, styrket Demokratene seg i delstatsforsamlingen.

Julie Kay påpeker at flere stater – Colorado, New Jersey, Massachusetts og New York – i 2022 vedtok lover som ytterligere beskytter abortrettighetene i disse statene. Og legger til:

– Velgere i California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana og Vermont svarte i abortavstemninger i 2022 med et tydelig rop om mer rettigheter.

