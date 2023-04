Dette står i de lekkede amerikanske dokumentene

Dokumentene inneholder blant annet hemmelige vurderinger av krigen i Ukraina, samt analyser som tyder på at USA overvåker nære allierte.

Det amerikanske forsvarsdepartementet kaller lekkasjen en «svært alvorlig trussel mot nasjonal sikkerhet», og justisdepartementet har allerede åpnet straffesak.

Amerikanske myndigheter har likevel ikke bekreftet utad at materialet som vises i sosiale medier er ekte, og det har ennå ikke latt seg verifisere fra annet hold. Men amerikanske tjenestemenn har til The New York Times og andre medier sagt at flere av dem framstår som autentiske.

Her er noen nøkkelpunkter i dokumentene som det franske nyhetsbyrået AFP har gått gjennom:

Falne i Ukraina

Et av dokumentene inneholder en vurdering av krigen i Ukraina per 1. mars 2023. Den hevder at mellom 35.500 og 43.500 russiske soldater er drept, mot 16.000 til 17.500 ukrainske soldater. Russland har også tapt mer enn 150 fly og helikoptre, mot 90 ukrainske.

En annen versjon av dokumentet – som ser ut til å ha blitt endret digitalt – hevder at Ukraina har lidd større tap enn Russland. Pentagon har advart om at dokumentene har potensial til å spre desinformasjon.

Mangel på luftvernraketter

To dokumenter datert 28. februar peker på vanskelige forhold for det ukrainske luftvernet, som har vært viktig for å beskytte mot russiske angrep og hindre russisk kontroll over luftrommet.

Ukrainas evne til å gi mellomdistanseluftvern til frontlinjen kommer til å være «helt redusert innen 23. mai» heter det i de to dokumentene.

Et av dem bemerker at SA-10- og SA-11-systemer fra sovjettiden utgjør nesten 90 prosent av Ukrainas mellom- og langdistanseluftvern. Det hevdes at man basert på ammunisjonsforbruket på den tiden kan anslå at de går tom innen henholdsvis begynnelsen av mai og slutten av mars.

Ukrainsk droneangrep i Russland

Et dokument som ikke er datert, hevder at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj foreslo at man kunne angripe russiske styrker i Russland med droner. Han skal også ha uttrykt bekymring overfor landets øverste general og andre om mangelen på ammunisjon til slike angrep.

Dokumentet antyder at USA driver overvåking av en av sine nærmeste partner og kan også forklare hvorfor USA har vært nølende med å forsyne Ukraina med langdistansevåpen. Ukraina har trolig gjennomført slike angrep på andre måter, og Washingtons nøling begynte forut for samtalen dokumentet beskriver.

Demonstrasjoner i Israel

Et annet dokument som ikke er datofestet, sier ledere for den israelske etterretningstjenesten Mossad argumenterte for at både etterretningsfolk og vanlige borgere skulle demonstrere mot den kontroversielle rettsreformen som Benjamin Netanyahus regjering har foreslått. Den vil gi politikere betraktelig mer kontroll over Israels høyesterett.

Dokumentet oppga at denne informasjonen stammer fra avlyttede signaler, som antyder at USA spionerer på en annen av sine nærmeste allierte.

Sørkoreansk ammunisjonsbekymring

Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsråd var svært bekymret over muligheten for at USA kom til å gi Ukraina ammunisjon som landet har bedt Sør-Korea om, ifølge et dokument som utdyper en samtale mellom to koreanske embetsmenn 1. mars.

Det ville vært et brudd på Sør-Koreas politikk der man ikke gir skarp ammunisjon til Ukraina, som har lidd under kraftig mangel på artilleriammunisjon. Også dette dokumentet antyder at USA spionerer på nære allierte.

Dette førte til kritikk i Sør-Korea, der mange nå er bekymret for at hemmeligstemplede steder er sårbare. President Yoon Suk Yeols kontor hevder sikkerheten deres er solid og at anklagene om spionasje er «meningsløse løgner». Den sørkoreanske opposisjonen har oppfordret regjeringen til å etterforske saken.

Overvåkningsflyvinger over Svartehavet

Et dokument fra 27. februar forklarer i detalj om overvåkingsfly over Svartehavet fra USA, Storbritannia, Frankrike og Nato fra slutten av september til slutten av februar, med både bemannede fly og droner, deriblant MQ-9 Reaper.

To uker etter 27. februar hevder Washington at et russisk Su-27-jagerfly kolliderte med en amerikansk MQ-9-drone, som førte til at dronen krasjlandet i Svartehavet. Moskva avviser ansvar for dette.

Nato-soldater i Ukraina

BBC og andre britiske medier har skrevet om et dokument fra 23. mars, som skal vise at det er drøyt 100 Nato-spesialsoldater på ukrainsk territorium. Av disse stammer 50 fra Storbritannia, 17 fra Latvia, 15 fra Frankrike, 14 fra USA og én fra Nederland.

