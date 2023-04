Nyheter fra Amerika

Den stille uke er over her hjemme. Jonas Gahr Støre har fått kjeft for sitt genservalg i påskefjellet og ellers har det vært ro i riket, foruten vårt ofte forræderske vintervær. Men i USA har det vært alt annet enn stille. Tiltalen mot Trump for utbetaling av hysjpenger i 2016, er bare toppen av isfjellet.

Det amerikanske topartisystemet har forutsatt at man har et stort og overlappende kulturelt og ideologisk sentrum som har skapt stabilitet og tillit. Nå er denne midten borte. Den er erstattet av et stadig større gap, en dyp kløft mellom det som var to politiske partier, men som er blitt to stammer. De røde mot de blå. I en amerikansk kulturkrig.

Biden mot Trump i en ny presidentvalgkamp? Det kan bli stygt.

Tegnene er nå så mange på at noe er helt grunnleggende galt i USA. Det blir stadig verre å se hvilken vei som ligger åpen framover, og like vanskelig å finne veien tilbake.

Er det amerikanske republikanske partiet i ferd med å bli Det amerikanske fascistpartiet? Det er Robert Reich, tidligere statsråd og professor, nå politisk aktivist, som spør i et nyhetsbrev til sine følgere. Han skriver at USA ikke lenger har to partier dedikert til demokratiet og dets regler. På den ene siden Det demokratiske partiet. På den andre Det republikanske partiet, som Reich mener er helt ukontrollerbart og i full fart på vei mot autoritarisme − mot fascisme.

Det er ikke uten grunn. Det som før var politiske motsetninger, er erstattet av hat og forakt. Debatt er krangel. Politiske kompromisser virker ikke lenger å være mulig eller ønskelig. Det handler i stor grad om å få rett og tvinge gjennom sitt syn. Flere nyheter den siste uka gjør det helt tydelig.

I delstaten Tennessee ble to folkevalgte utvist fra generalforsamlingen for brudd på etiketten. Det er mulig fordi republikanerne har såkalt supermajoritet, altså 2/3-flertall. Det har skjedd bare et par ganger siden den amerikanske borgerkrigen at folkevalgte er forvist. Hva hadde de gjort som var så galt? De to demokratiske politikerne hadde høylytt protestert mot at myndighetene, altså forsamlingen de var del av, ikke gjorde nok for å begrense tilgangen på våpen i delstaten. Et par uker tidligere hadde tre lærere og tre niåringer ved en kristen skole i Nashville blitt skutt og drept.

De to utviste politikerne er svarte unge menn. Den tredje folkevalgte politikeren som hadde protestert i brudd med reglene, en hvit middelaldrende kvinne, ble ikke utvist. Mange har hevdet at det skyldes rasisme. Uroen i Tennessee bygger på et allerede eksisterende sinne over maktmisbruken fra det republikanske partiet i delstaten. På grunn av sitt to tredjedels flertall står partiet fritt til å endre lover. Det har blant annet betydd at storbyen Nashville, som har vært ett valgdistrikt, er blitt til tre. Slik ble en demokratisk bastion snudd til tre gode muligheter for republikanerne. Øvelsen ble av avisa Guardian kalt en «Et mesterstykke innen valgfiksing». Nå kalles Tennessee den nye frontlinja i krigen for amerikansk demokrati.

Ammunisjonen i denne kampen mellom de to partiene, lagene eller klanene, er abortspørsmålet. Etter at Høyesterett satt den føderale retten til abort til side i fjor, har 13 stater innført forbud. Tennessee er selvsagt blant dem. Der er abort ulovlig. Uten unntak for voldtekt eller incest. I ytterligere 11 stater er det tatt politiske initiativ for å forby eller begrense retten til abort. I Texas bestemte i forrige uke en føderal dommer, utnevnt av president Donald Trump, at landets mest brukte abortpille i praksis er ulovlig. Det begrenser tilgangen kvinner i alle USAs stater har til abort, også der abort er lovlig. Forbudet ses på som en stor seier blant abortmotstanderne, men bekjempes nå av president Joe Biden.

Saken vil mest sannsynlig ende i amerikansk høyesterett. Men som om Trump, Texas og Tennessee ikke var nok den stille uka, ble det også avslørt at den konservative høyesterettsdommeren Clarence Thomas har tatt imot gaver i millionklassen, opphold og luksusreiser på yachter og privatfly − uten å oppgi det til skattemyndighetene. Thomas har slått ut med armene og sier at han rådført seg etisk med sine kollegaer og forholdt seg til retningslinjene. Hans republikanske støttespillere slår typisk nok ring om han, men demokratene roper på at han må trekke seg eller bli stilt for riksrett. Men ingen kan instruere høyesterett, og flertallet der er på det republikanske laget. En enorm skandale vil mest sannsynlig ikke få konsekvenser. Det sier seg selv at tilliten er grovt svekket også til denne institusjonen i USA.

President Biden har snakket mye om å komme sammen. Bli ett folk igjen. I tiltredelsestalen sin i januar 2021 snakket han om å reparere og gjenopprette Amerika. Drøye to år etter er det lite grunnlag for optimisme. Det er ingen forsoning. Den største faktoren i splittelsen er Donald Trump. Sammen med Fox News driver han de to amerikanske folkene fra hverandre.

Tiltalen som ble tatt ut mot han før påske i New York, har skjerpet motsetningene som ingenting annet. Demokratene har godtet seg. Hoveringen og nedlatenheten er forståelig og lett, men endeløs og lite konstruktiv. Mange har trodd at han, etter å ha vært lederfigur i tre tapte valg, nå skulle være historie. At det republikanske partiets framtid måtte ligge et annet sted. Men Trump suger til seg all medial oksygen, og nå er han tilbake på toppen av partiet.

Målingene viser at han utkonkurrerer alle sine republikanske motkandidater. Florida-guvernør Ron DeSantis, som etter mellomvalget i høst ble sett på som den nye potensielle lederen på høyrelaget, er parkert. Trump løfter seg på tiltale og støy. Selv en rettferdig rettssak virker bekreftende for hans støttespillere om at han er politisk forfulgt. Knapt noen på amerikanske høyreside har sagt at de mener Trump er skyldig i tiltalen. Selv ikke hans politiske rivaler våger. Biden mot Trump i en ny presidentvalgkamp? Det kan bli stygt.

Abraham Lincoln advarte før borgerkrigen om at USA ikke kunne bestå hvis en del av nasjonen holdt slaver og den andre ikke. «A house divided against itself cannot stand», er Lincolns historiske ord. De viste seg profetiske den gangen, og kan bli det igjen.

