Salget av «dumme telefoner» øker i USA

Såkalte «dumbphones» («dumme telefoner» – telefoner uten touch-skjerm), mobile enheter som minner om dem vi kunne kjøpe på 2000-tallet, øker i popularitet i USA.

– Generasjon Z er lei av skjermene, sier Jose Briones (27), influenser og moderator for subreddit-forumet r/dumbphones til CNBC.

Klassikeren Nokia 3310 har kommet i en ny utgave med oppdatert design. (Nokia)

Frykter for mental helse

Briones sier til nettstedet at ungdom er bekymret for at for mye skjermtid har en negativ påvirkning på deres mentale helse. Det tjener selskaper som HMD Global, produsenten av Nokia-telefoner på, ettersom de fortsetter å selge millioner av mobile enheter som ligner telefonene som ble brukt på begynnelsen av 2000-tallet.

Selskaper som Punkt og Light har kastet seg på trenden og selger enheter rettet mot dem som ønsker å bruke mindre tid på telefonene og sosiale medier. På YouTube blir telefonene framsnakket av influensere.

Det kan virke ironisk, men ifølge Joe Hollier, en av grunnleggerne av Light, er det også en logikk bak det som skjer.

– Det vi prøver å gjøre med Light-telefonen er ikke å lage en «dumbphone», men å lage en minimalistisk telefon - uten at det er anti-teknologi, sier Hollier.

– Det handler om å ta bevisste valg for hvordan og når jeg skal bruke hvilke deler av teknologien, og hva som kan gi økt livskvalitet.

Opp i USA, ned globalt

Ifølge HMD Global økte salget av flip-telefoner i 2022, med titusenvis av enheter solgt hver måned. Samtidig gikk HMDs globale salg av «dumbphones» ned.

I 2022 kom nesten 80 prosent av salget av «dumbphones» i 2022 fra Midtøsten, Afrika og India, ifølge Counterpoint Research.

Nå ser man imidlertid at tallene endrer seg, fordi unge mennesker i USA går tilbake til «dumbphones».

Til AFP sier Briones at han tror telefonene hjelper folk å koble av.

– Jeg tror dette resonnerer med folk som ønsker å gjenvinne tiden og oppmerksomheten sin, og ha et dypere og mer målrettet liv, sier han.

