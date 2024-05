Åtte poeng til Israel fra norsk jury – En bombe, sier presidenten i MGP-klubben

Israels bidrag hadde bare fått tre poeng da Norges jury skulle dele ut sine stemmer som land nummer 14. Til sammen fikk Israel 52 poeng av juryene.

– Åtte poeng fra den norske jury til Israel er en bombe, sier president i den norske MGP-klubben Morten Thomassen til Dagbladet.

Sverige og Kroatia fikk de gjeveste poengsummene fra Norges befolkning, ti og tolv poeng.

Fra det norske publikummet fikk Israel fem poeng, til tross for mobilisering fra mange Israel-venner. Sveits, Frankrike, Ukraina, Sverige og Kroatia fikk alle flere poeng fra folk i Norge enn Israel.

Full pott fra 14 land

Men folk i hele 14 land ga 12 poeng og full pott til Israel: Portugal, Sverige, San Marino, Frankrike, Belgia, Tyskland, Australia, Sveits, Spania, Finland, Storbritannia, Italia, Luxembourg og Nederland. Det viser poengoversikten fra Eurovision World.

Israel endte til slutt med 375 poeng. De aller fleste av poengene kom fra folket, som ga dem hele 323 poeng.

I fjor ble det åpnet for at også folk fra hele verden kunne stemme, i tillegg til publikum fra de 37 deltakerlandene. Stemmer fra resten av verden ble samlet i en felles gruppe, betraktet som ett enkelt land, og her fikk Israel også 12 poeng.

Israel var landet som fikk nest flest stemmer av folket, kun slått av sølvmedaljevinner Kroatia.

– Oppløftende

Israels deltakelse i Eurovision i år har vært kontroversiell i brede kretser. Men Israels ambassadør i Norge mener støyen som har vært rundt Israel-deltakelsen, ikke er representativ.

– Gårsdagens resultat er et oppløftende tegn på den voksende støtten som faktisk finnes for Israel i Norge, sa Israels ambassadør til Norge, Avi Nir-Feldklein, til NTB etter semifinalen torsdag.

– Det er viktig at man ikke blander sammen støyen fra de individene som roper høyest med de som faktisk representerer den jevne nordmann, sier Nir-Feldklein.