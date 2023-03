Derfor kan Xis fredsplan være godt nytt for Ukraina

Tirsdag presenterte Kinas president Xi Jinping en Ukraina-fredsplan for Vladimir Putin.

Han understreket etter et møte mellom de to at Beijing inntar en upartisk holdning til konflikten i Ukraina. «Ansvarlig dialog» er den beste måten å løse konflikten på, la han til, skriver NTB. De to lederne skal være enige om at alle lands «legitime sikkerhetsbekymringer» må respekteres, men uten å gå inn på hva dette innebærer.

Sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har fulgt russisk og ukrainsk sikkerhetspolitikk i flere tiår. Han mener utspillet fra Kina kan være godt nytt, til tross for at han ikke har noe tro på selve forslaget.

– For meg virker ikke det som en plan i det hele tatt. Xi sier at man ikke burde krige, omtrent. Planen tar ikke tak i hovedspørsmålet, som er det ukrainske territoriet, sier han.

– Putin sier planen kan danne grunnlag for en løsning i Ukraina?

– Det virker som et tomt svar. Planen ser ikke ut til å ha forandra Putins posisjon, sier Bukkvoll.

Vil ikke ødelegge forholdet til vesten

– Hva handler dette egentlig om, da?

– For meg ser det ut som at Kina prøver å finne en posisjon i denne konflikten der de ikke fornærmer russerne, fortsatt holder dem som alliert, men samtidig ikke går så langt at de ødelegger forholdet til vesten og særlig Europa.

– Det tyder på at Kina ikke kommer til å støtte Russland med våpen. Og det ville jo vært en gamechanger, sier sjefsforskeren.

Russia China Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping samtalte i Kreml tirsdag. (Grigory Sysoyev/AP)

Bukkvoll mener det ikke tyder på at båndene mellom de to landene har blitt noe tettere.

– Nei, det er kanskje mer at Xi vil prøve å være bestekompiser utad, samtidig som han ikke brenner bruer til Europa. Jeg tipper kineserne ikke har lyst til å være med i denne krigen. De mener nok det var sterkt ubehagelig at det skjedde, og jeg tror de har fått bekrefta at Putin er en løs kanon. Men de må beholde det gode forholdet, sier han.

[ Putin åpen for kinesisk fredsplan, men tror ikke Vesten og Ukraina er klare ]

Vil ha fred på sine premisser

– Hva handler dette om for Putin?

– Putin vil gjerne ha mer støtte og kanskje våpen fra Kina. Men når han ikke får det har han likevel ikke noe å tjene på å bli sur på kineserne, i hvert fall ikke offentlig. For begge landa er partnerskapet med den andre viktig i den geopolitiske kampen med vesten.

– Prøver Putin å signalisere fredsvilje?

– Ja, men det har ikke så mye med Kina å gjøre. Russerne har sagt lenge at de gjerne vil ha forhandlinger, bare det bygger på de nye territorielle realitetene. Det er en pen måte å si «bare vi får det som vi vil ha det».

– Er dette likevel da godt nytt?

– Ja, jeg tenker det. Jeg vet jo ikke om det er ønsketenkning fra min side, men det verste som kunne skje var at kineserne begynte å forsyne russerne med våpen. Det virker litt mindre sannsynlig nå, og da er det godt nytt, sier Bukkvoll.

