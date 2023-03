EU-land i nord vil at flere migranter blir værende i landet de først kom til

Nord står mot sør når EUs justisministre torsdag skal diskutere hvordan Europa kan sette en stopper for tilstrømmingen av migranter.

EU-land nord og sentralt i Europa argumenterer for at migranter bør bli værende i landet de først kom til, skriver Politico. I en felles uttalelse omtalt av Politico, krever sju EU-land at den såkalte Dublin-avtalen håndheves strengere.

Uttalelsen er signert Danmark, Nederland, Belgia, Sveits, Østerrike, Frankrike og Tyskland.

Utfordrer Dublin-samarbeidet

Dublin-avtalen, som også Norge er del av, sier at asylsøkere skal få asylsøknaden sin behandlet i det første Dublin-landet han eller hun kommer til.

De fleste migrantene som kom til Europa i fjor, krysset grensen over Vest-Balkan, viser tall fra EUs grensebyrå Frontex. Men det var også en økning i antall migranter som reiste over Middelhavet.

I uttalelsen skriver gruppen EU-land at målet med å styrke Dublin-avtalen er å «forhindre irregulære migrasjonsstrømmer mellom Dublin-land» ved å sørge for at ansvaret ikke forskyves når det først er etablert, samtidig som solidaritetsmekanismen blir ivaretatt.

Tøffe diskusjoner

EUs midlertidige solidaritetsmekanisme innebærer at landene i Middelhavet som tar imot mange migranter, skal avlastes av andre.

Land som Italia, Hellas, Spania og Malta har stått i spissen for kravet om at asylsøkere fordeles jevnere over hele unionen.

Den norske regjeringen sluttet seg til EUs solidaritetsmekanisme i desember i fjor. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltar på dagens møter i Brussel, hvor det også skal være et eget møte for Schengen-landene.

Sveriges justisminister Maria Malmer Stenergard forventer en tøff diskusjon om solidaritetsmekanismen.

– Det er det viktigste punktet og det vanskeligste temaet. Vi jobber på og har en konstruktiv dialog, men vanskelige spørsmål gjenstår i balansegangen mellom ansvar og solidaritet, sa hun før møtestart.

Kontroversielle forslag

Italia fremmet nylig et kontroversielt forslag om å begrense aktivitetene til private redningsskip og NGOer som utfører redningsaksjoner i Middelhavet.

Statsminister Giorgia Meloni er for tiden under sterkt press for sin håndtering av båtforliset i Middelhavet i februar der minst 69 personer omkom.

Den britiske regjeringen har på sin side foreslått å utvise alle som kommer til Storbritannia i småbåter, samt å gi dem et livslangt forbud mot å bosette seg i landet.

EUs innenrikskommissær Ylva Johanssen forteller at hun snakket med den britiske innenriksministeren Suella Braverman denne uken.

– Hun informerte meg om forslaget. Jeg satte spørsmålstegn ved om det er i tråd med internasjonale regler, og det bekreftet hun at det er, sa Johansson til pressen torsdag.

