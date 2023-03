– Selvfølgelig kan du velge gjenbruk til bryllupet

Skal du gifte deg, men lommeboka er tom? Fortvil ikke – klesdesigner Tina Haagensen vet hvordan du lager fasjonable festantrekk for veldig lite penger.

– Klær har sjel og minner, det kan være fint å ta med seg når du skal sette sammen et antrekk på en stor merkedag, da får du et plagg som betyr noe for deg mer enn en nyinnkjøpt kjole til mange tusenlapper, sier Tina Haagensen, som er utdannet klesdesigner med lang erfaring fra både mote- og kostymedesign.

Haagensen har brukt nesten hele karrieren på redesign og gjenbruk. Hun tråler bruktbutikker og markeder både her hjemme og i utlandet på jakt etter plagg som kan med litt oppfinnsomhet kan få nytt liv. Sist var det deltakerne i TV2s «Skal vi danse» som fikk antrekk redesignet av Haagensen og nå er hun aktuell med en minikolleksjon av festantrekk som vises på en alternativ bryllupsmesse i Oslo.

Kimono og smokingjakke for en tidsriktige brudgom. Haagensen synes godt også brudgommen kan glitre og har sleng en diger brosje på jakkeslaget. (Sissel Hoffengh)

TV-fjes

Tina Haagensen startet sitt eget klesmerke i 1990 og ble rikskjendis som deltaker i TV-programmet «Designspirene» i 2007. Hun er utdannet ved Esmod og Kunsthøyskolen i Oslo, og har lang erfaring, ikke bare med mote, men også med kostymer. Hun synes det er stas å vise hvordan du kan kle deg både stilfullt og litt eksklusivt uten at det trenger å koste en formue.

– De aller fleste av oss har altfor mange klær i klesskapet, og om du graver dypt er jeg sikker på at du finner noe du kan sy om. Hvis ikke er bruktbutikkene små skattkister for den som gidder ta seg tiden med å lete, sier Haagensen som for anledningen har på en topp som hun har klippet av en gammel brudekjole fra Fretex.

– Ja dette var opprinnelig en skikkelig bløtkakekjole fra åttitallet. Nå er det blitt en topp som jeg kan bruke til alt fra fine lange skjørt til jeans, smiler hun.

En "bløtkakekjole" fra åttitallet ble til en ny topp som Tina like gjerne kan bruke til jeans som til festantrekk. (Sissel Hoffengh)

Tenker nytt

«Til stede» er åpent for publikum, og holdes i Oslos Event Hub, bedre kjent som Astrup Fearnlys gamle lokaler. Arrangøren har tidligere stått bak mer tradisjonelle bryllupsmesser, men synes de er gått litt ut på dato.

– Vi ville fokusere på inkludering, fest, sosialt samvær med familie eller gode venner og ikke så mye på det hyperkommersielle og tradisjonelle bryllupet som jeg opplever tiden er løpt litt ifra, sier arrangør Friedrich Birkmar. Han lover at det vil bli mange spennende og sanselige tips til visuelle festtemaer, mat, musikk, fotografi og film og antrekk – alt dette som hører med til store feiringer.

Tina Haagensen og Friedrich Birkmar har kjent hverandre siden hun gikk ut av moteskolen Esmod i Oslo. (Sissel Hoffengh)

– Etter pandemien har det blitt tydelig for så mange at det å møtes, være sosiale og ha det gøy sammen er viktig for trivsel og glede, og det trenger ikke være spesielt dyrt. Om du skulle gå med planer om å gifte deg, tror vi du vil få en bedre opplevelse om du gjør noe som reflekterer deg og din stil og personlighet – ikke en ferdigtygget idé om hvordan et perfekt bryllup eller brudeantrekk skal se ut. Vi snakker tross alt om en dag som vil gå i minneboken som en av høydepunktene i livet, smiler han.

Norsk design

Birkmar er ingen nykommer i bransjen, han kjenner godt til norske designere og jobbet blant annet i mange år med studentvisningene til moteskolen Esmod. Han har i mange år samarbeidet med Mona Grudt om bryllupsmesser i Oslo. Til dette arrangementet har han hyret inn Tina Haagensen spesielt fordi hun har så tung fokus på redesign og gjenbruk.

– Jeg har kjent Tina siden dagene på Esmod, og har enorm respekt for hennes kunnskap om og kjærlighet til klær og tekstiler. Og at hun velger å bruke det store talentet sitt på redesign.

Nå har de laget en liten video med proffe dansere som viser antrekkene hennes og på søndag blir der minivisning på Oslo Event Hub.

Et viktig valg

Da Haagensen ble hyret inn som designer for TV2s «Skal vi danse» laget hun blant annet den spektakulære askepott-kjolen til Ewa Trela av en brukt brudekjole fra Fretex. På «Til stede» vil hun vise bryllups- og festantrekk med personlighet og sterke referanser til dagens motebilde.

Det hender Tina Haagensen finner meget eksklusive secondhand-skatter i bruktbutikkene for en rimelig penge. (Sissel Hoffengh)

– Redesign er et valg man tar, og noe jeg er konsekvent med å bringe inn i enhver jobb jeg gjør, uttalte Haagensen den gangen. Nå vil hun vise hvordan både vordende brudefolk og andre festløver med litt oppfinnsomhet og slankere lommebok kan skape seg unike festplagg av gamle plagg – enten fra bruktbutikkene eller eget klesskap.

– Folk har for mange klær allerede, om vi kikker helt innerst i klesskapene våre henger det garantert noe der som kan brukes om på en ny måte, sier hun.

Dørene åpner klokka 12.00 og inngangsbilletten inkluderer visning, lunsjbuffé, inspirerende stands der du kan få ideer til å lage din egen fest og musikk ved DJ Mariann Rosa.

