J.K. Rowling: – Samme det. Jeg vil være død

– Jeg går ikke rundt i huset og tenker på ettermælet mitt. Jeg mener, for en pompøs måte å leve livet på, å gå rundt og lure «hvordan vil ettermælet mitt bli?» Samme det. Jeg vil være død. Jeg bryr meg om nå. Jeg bryr meg om de levende.

Det sier forfatteren J.K. Rowling i podkasten «The Witch Trials of J.K. Rowling», ifølge en artikkel i underholdningstidsskriftet Variety.

– Det som har interessert meg de siste åra, særlig på sosiale medier, er [når folk sier] «Du har ødelagt ettermælet ditt. Du kunne blitt elsket for alltid, men du valgte å si det der». Og jeg tenker «du kunne ikke misforstått meg grundigere», sier Rowling videre ifølge Variety.

Trans-debatt

Kontoversene rundt J.K. Rowling startet da hun i juni 2020 tvitret om transpersoner.

«Om kjønn ikke er ekte, fins det ikke tiltrekning mellom [personer av] samme kjønn. Om kjønn ikke er ekte, blir kvinners levde erfaringer i verden utradert», skrev hun på Twitter 6. juni 2020.

Hun fulgte opp med å forklare at hun kjenner og er glad i transpersoner, men at å ta vekk kjønn som kategori tar bort folks muligheter til å snakke meningsfullt om livet. «Det er ikke hat å si sannheten», skrev Rowling.

Hun skrev også et langt essay der hun utbroderte synet sitt.

Hatmeldinger

Twitter tok fyr. Mange kjendiser, inkludert skuespillerne Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint og Eddie Redmayne, som alle spilte sentrale roller i filmene basert på Rowlings bøker, tok også avstand fra uttalelsene hennes.

I juli 2021 fortalte Rowling, fortsatt på Twitter, at hundrevis av transaktivister hadde truet med å banke, voldta, drepe og bombe henne.

I podkasten «The Witch Trials of J.K. Rowling», holder hun fast ved standpunktene sine.

– Planen var aldri å såre noen. Men jeg syntes ikke det var ukomfortabelt å tre ned fra sokkelen, sier hun ifølge Variety, med henvisning til den opphøyde berømmelsen og rikdommen de sju Harry Potter-bøkene ga henne.

«The Witch Trials of J.K. Rowling»

Podkasten hadde premiere med to episoder den 21. februar.

Programlederen er Megan Phelps-Roper. Hun vokste opp i den ekstremt hatdrevne Westboro Baptist Church, som er kjent for å plage og true kvinner som ønsker å ta abort, men forlot det ekstremistiske miljøet i 2012.

I memoarene sine, «Unfollow», skriver Phelps-Roper mye om hets og hat og gruppetenkning, noe som angivelig gjorde henne spesielt interessert i det hatet J.K. Rowling har blitt utsatt for gjennom hele karrieren, også før transdebatten.

– Jeg gikk med på å snakke med Megan fordi jeg, etter å ha lest den fantastiske boka hennes, «Unfollow», tenkte at vi to kunne ha en ekte, interessant, tosidig samtale som kunne vise seg å bli konstruktiv, sier Rowling.

Ifølge Variety, handler de to første episodene også mye om bakgrunnen for Harry Potter-universet, og om motbøren bøkene møtte fra fundamentalistiske kristne som mente at magien i bøkene var ukristelig.

