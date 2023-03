Snøkaos i California: Folk snør inne og brøytebilen kommer ikke fram

«It never rains in Southern California» sang Albert Hammond. Men snø gjør det tydeligvis. I hvert fall i år.

Over tre meter snø, har det kommet de siste ukene i deler av Sør-California.

Brøytekantene er høye nær småbyen Twin Bridges. Der har det kommet nær tre meter snø hittil, noe som tilsvarer en meter nedbør. Det er 1,8 ganger normalen for dette området. (JUSTIN SULLIVAN)

Det er langt fra vanlig. Flere dager etter det forrige virkelig store snøfallet, på onsdag, driver nødetatene fortsatt intenst redningsarbeid for å hjelpe folk som er fanget i hjemmene sine, i noen tilfeller uten mat og nødvendige medisiner.

Mange husstander, med til sammen mange titalls tusen mennesker, mangler strøm, og har gjort det i flere døgn.

Alt dette melder amerikanske medier, som The New York Times, Los Angeles Times og CNN.

Yosemite stengt

I tretten kommuner, særlig i områdene i og rundt Yosemite nasjonalpark og Lake Tahoe, har guvernør Gavin Newsom erklært unntakstilstand.

Like etter at han erklærte unntakstilstanden, forlot guvernør Newsom staten på «personlig reise», sannsynligvis ferie. Noe som ikke akkurat økte populariteten hans, skriver Fox News.

Winter Weather California Velkommen til Yosemite... når snøen smelter nok til at folk klarer å komme seg inn gjennom denne portalen, høyst sannsynlig først om mange uker. (Yosemite National Park Services/AP)

Både Lake Tahoe og Yosemite er populære turistdestinasjoner året rundt. Nå har nasjonalparken måttet stenge fordi det er uframkommelig på veiene og stiene der.

Yosemite nasjonalpark er stengt på ubestemt tid. Det er for eksempel litt vanskelig å overnatte i disse hyttene for tida... (Yosemite National Parks Services/AP)

Stengte alpinanlegg

Det samme gjelder også flere alpinanlegg rundt Lake Arrowhead og Big Bear Mountain – det er rett og slett for mye snø, og for stor rasfare, til at anleggene kan holdes i normal drift. Dessuten er veiene til og fra blokkerte, og utleiehytter og hoteller gravlagt under svære snøskavler.

Snowfall West-Coast-Rare Nedsnødd, innesnødd, begravd. Og mer snø kan det bli, sier meteorologene. (Jae C. Hong/AP)

Dette er med andre ord områder som pleier få snø om vinteren. Det spesielle er de enorme mengdene, og antallet snøfall.

Brannfare

Ifølge myndighetene, er problemet aller størst i området rundt San Bernardino-fjellene. Ikke fordi de fikk aller mest snø. Men fordi folk der er mindre vant med store snøfall, og dermed dårligst forberedt.

Access To San Bernadino Mountains Begins To Open After Residents Stranded For Days By Snow Folk i småbyen Crestline i San Bernardino-fjellene står i kø for matutdeling, etter at det lokale supermarkedet kollapset på grunn av store snømengder på taket. (MARIO TAMA)

Flere har snødd inne. Et supermarked i småbyen Crestline kollapset på grunn av store snømengder på taket.

Noen steder er gassledningene med gass til oppvarming og matlaging inn til husene ødelagt, noe som utgjør en stor brannfare.

Slik så det ut i Mariposa i samme området i Sør-California i juli i fjor, da en villbrann svidde av svære områder skog, og tok med seg hus og småbyer i samme slengen. (DAVID MCNEW/AFP)

Brannfare er et reelt problem i området, året rundt. Dette er samme regionen der det raste svære branner sommeren 2021, og mindre branner sommeren i fjor.

Huskollaps og matmangel

Et annet problem, er hus som ikke er bygget for å tåle vekten av så mye snø på taket. Flere melder nå om at boliger er i ferd med å bryte sammen.

APTOPIX Winter Weather California Angie Gourirand improviserer med et akebrett for å få hjem varene til huset sitt nedi snøen i Running Springs i California. Mer snø kan være på vei, så folk blir bedt om å holde seg hjemme. (Jae C. Hong/AP)

Uten nok brøytebiler, er det dessuten vanskelig å holde veiene åpne, sånn at forsyninger kommer fram. Flere småsteder i det snørammede området, melder nå om mangel på mat, medisiner, bleier og morsmelkerstatning.

Dette er et uvanlig syn i Lake Arrowhead i San Bernardino-fjellene i Sør-California, der Jennifer Cobb bor og fotograferte ut døra. (Jennifer Cobb/AP)

Myndighetene samarbeider nå med frivillige organisasjoner som organiserer helikopter-leveranser av det viktigste folk mangler.

Dette skriver The New York Times, Los Angeles Times og CNN.

