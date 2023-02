IS med nye, urovekkende angrep i Syria

De blodige angrepene er en urovekkende påminnelse om at trusselen fra Den islamske staten (IS) vedvarer. Små IS-celler kan fortsatt terrorisere befolkningen i deler av landet – nesten fire år etter at gruppen ble ansett for å være beseiret.

Men de siste angrepene viser også ekstremistenes begrensninger. IS-militante har sine skjulesteder i de avsidesliggende ørkenene i det sentrale Syria og langs den irakisk-syriske grensen. Fra disse stedene kan de slå til mot både sivile og sikkerhetsstyrker i begge land. Men de har ikke store spillerommet – de er omringet av motstandere – både de syriske regjeringsstyrkene og de kurdisk-ledede styrkene som kontrollerer det østlige Syria. De kurdiske styrkene støttes av amerikanske soldater.

De kurdisk-amerikanske styrkene har gjentatte ganger drept eller tatt IS-ledere til fange. Senest skjedde det tidligere i februar, da to høytstående IS-medlemmer ble drept.

Angriper sårbare mål

De siste IS-angrepene skjedde også i stor grad mot svært sårbare og enkle mål: mot syriske sivile som lette etter trøfler i ørkenen.

Trøflene er en sesongstyrt delikatesse som kan selges for en høy pris. Trøffelsankerne jobber i store grupper i avsidesliggende områder, det er derfor enkelt for IS-militante å angripe dem. Mange er blitt drept, mens andre er bortført med mål om å kreve løsepenger for dem.

11. februar kidnappet IS-krigere rundt 75 trøffelsankere utenfor byen Palmyra. Minst 16 av dem ble drept, deriblant en kvinne. Blant de drepte var også sikkerhetsoffiserer. 25 av fangene ble raskt løslatt, mens resten fortsatt er savnet.

Bare seks dager senere angrep de på ny en gruppe trøffelsankere utenfor ørkenbyen Sukhna. Der ble IS også engasjert i kamper mot sikkerhetsstyrker ved en kontrollpost på motorveien. Minst 61 sivilpersoner og sju soldater ble drept.

Mange av trøffelsankerne jobber for tre lokale forretningsmenn som holder til i nærheten av syriske militærstyrker og regjeringstro militser. Dette kan ha ført til at IS valgte å angripe gruppen, mener britisk-baserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Minst tolv andre, både sivile og militære, ble drept i andre og mindre angrep i området nylig.

Har vært mindre aktive

Angrepet i Sukhna var det dødeligste siden januar 2022, da IS-krigere stormet et fengsel i den nordøstlige byen Hasaka – der det satt rundt 3.000 militante IS-medlemmer. Angrepet varte i ti dager og etterlot nesten 500 døde.

Fengselsangrepet vakte frykt for at det representerte en tilbakekomst for den militante gruppen. Men angrepet førte til en ny kampanje mot IS, som da satte gruppen tilbake.

– Det er for tidlig å si om den nye bølgen av angrep markerer en ny oppblomstring for IS, sier Aaron Y. Zelin, seniorstipendiat ved Washington Institute for Near East Policy.

– Det er det største angrepet på en stund. Spørsmålet er om det bare er et engangsangrep, eller om de har klart å mobilisere på nytt, sier Zelin, som følger militante islamske grupper nøye og er grunnlegger av Jihadology.net.

Han understreker at IS har vært mindre aktive hvert år siden 2019, da IS mistet det siste landområdet de kontrollerte, og IS-grunnlegger Abu Bakr al-Baghdadi ble drept i et amerikansk angrep.

For nærmere et år siden ble al-Baghdadis etterfølger, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, drept i et amerikansk angrep. Hans etterfølger igjen ble drept i kamp med opprørere i det sørlige Syria i oktober.

Zelin påpeker at de nylige IS-angrepene rammet sivile, ikke vanskelige sikkerhetsmål.

Fortsatt en trussel

Den syriske forskeren og jihad-eksperten Abdullah Suleiman Ali mener at dagens IS-leder, Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurayshi, prøver å vise sin styrke med de siste angrepene.

– Den nye lederen må vise handlekraft – for å bevise for gruppen at han er dyktig og sterk, understreker Ali.

FN, amerikanske og kurdiske tjenestemenn mener at IS fortsatt utgjør en trussel.

I en FN-rapport anslås det at IS har mellom 5.000 og 7.000 medlemmer og støttespillere, rundt halvparten av dem aktive krigere i Irak og Syria. IS bruker gjemmesteder i ørkenen «for mobiliserings – og treningsformål» og har spredte celler på 15 til 30 personer rundt om i Syria, spesielt i den sørlige provinsen Daraa.

Talsmann for kurdiskledede SDF – Syrias demokratiske styrker – Siamand Ali mener at IS hele tiden planlegger angrep i det kurdiskdrevne østlige Syria. Han viser blant annet til at IS forsøkte å angripe SDFs hovedkvarter i byen Raqqa i desember i fjor.

Siden den gang har SDF både tatt IS-krigere til fange og beslaglagt våpenlagre.

– Blant annet våpenlagrene tyder på at gruppen var nær ved å gjennomføre større operasjoner, sa han.

Han mener at IS spesielt har som mål å storme SDF-drevne fengsler for å frigjøre militante.

Rundt 10.000 IS-krigere, deriblant rundt 2.000 utlendinger, holdes i de over 20 kurdisk-drevne interneringsanleggene.

Lederen for den amerikanske sentralkommandoen, Michael Kurilla, har uttalt at «IS fortsetter å representere en trussel mot ikke bare Irak og Syria, men mot stabiliteten og sikkerheten i regionen».

Fakta om IS

Den ytterliggående islamistgruppa Den islamske staten (IS) tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.

IS har sine røtter i sunnimuslimske opprørsgrupper som oppsto i Irak etter den USA-ledede invasjonen i 2003.

IS kontrollerte på det meste rundt en tredel av Irak, blant annet landets nest største by Mosul, samt rundt halvparten av Syria, deriblant store ubebodde ørkenområder.

Gruppen sikret seg tilgang til store mengder våpen fra irakiske regjeringsstyrker og tok også kontroll over oljefelter og andre økonomisk og strategisk viktige ressurser.

Gruppen ble erklært beseiret i Irak i 2017, deretter i Syria to år senere.

IS-celler dukker likevel opp med jevne mellomrom, og IS har påtatt seg ansvaret for en rekke terroraksjoner i og utenfor Midtøsten nederlagene i Irak og Syria.

