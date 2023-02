Biden snakket direkte til det russiske folk: – Vi vil ikke ødelegge Russland

– Jeg vil gjerne si dette direkte til det russiske folk: USA og Europa vil ikke kontrollere Russland. Vi vil ikke ødelegge Russland. Vi vil ikke angripe Russland. Millioner av russiske borgere vil leve i fred. Dere er ikke fienden. Denne krigen er ikke nødvendig. Det var Putin som valgte krig. Og hver dag krigen fortsetter er hans valg, sa USAs president Joe Biden da han talte i Polens hovedstad Warszawa tirsdag kveld.

Biden dukket overraskende opp i den Ukrainske hovedstaden Kyiv mandag, og tirsdag besøkte han Polen. Polen har tatt imot millioner av Ukrainske flyktninger siden krigsutbruddet for et år siden, og har vært en av de viktigste støttespillerne til den ukrainske regjeringen og det ukrainske folket.

I talen sin valgte den amerikanske presidenten å svare direkte på talen Russlands president holdt tidligere tirsdag, der han anklaget vesten for å ville ødelegge Russland, og at krigen i Ukraina handlet om den Russiske føderasjonens framtid.

– Putin kan stanse denne krigen med ett ord. Hvis Putin sender sine tropper ut av Ukraina er krigen over. Hvis Ukraina stanser sine tropper betyr det slutten for Ukraina. Derfor sørger vi for at Ukraina kan forsvare seg selv, sa Biden.

Samlet Nato

Fredag er det ett år siden Russlands invasjon av Ukraina startet. Det er også litt over ett år siden Biden hold tale i Polen sist.

– For et år siden forberedte verden seg på Kyivs fall. Men jeg kom nettopp tilbake derfra. Kyiv står rank og stolt. Og viktigst av alt, fri, sa Biden.

Han sier at selv om krigen først og fremst har vært en prøvelse for Ukraina har det også vært en prøvelse for resten av verden.

– Alle demokratier har gått gjennom prøvelser. Ville vi svare på dette, eller ville vi se den andre veien? Ville vi være sterke eller svake? Ville vi stå samlet eller bli splittet? Ville vi stå ranke i ryggen og støtte Ukrainas rett til å leve i frihet og mot aggresjon? Vi svarte sterkt og tydelig. Vi nektet å se en annen vei, sa Biden.

Han viste til at Putin trodde dette ville bli en rask krig. Når det ikke skjedde var deler av strategien hans å så tvil hos Europa og USA om støtten til Ukraina virkelig var verdt det, blant annet gjennom å blokkere eksporten av Ukrainsk korn og russisk gass for å tvinge matvareprisene og energiprisene opp.

– Men Nato er mer samlet enn noen sinne. I stedet for et splittet Nato har Putin i stedet sørget for at Finland blir med i Nato. Og Sverige, sa Biden, og la til:

– Et år inn i krigen tviler ikke Putin lengre på vår styrke som koallisjon. Men han tviler på vår utholdenhet. Men vår støtte til Ukraina vil ikke stanse. Nato vil ikke gå lei av vår støtte til Ukraina.

– Forbrytelser mot menneskeheten

Han takket Ukrainas regjering og det ukrainske folk for kampen mot den russiske invasjonen.

– Russlands militære styrker og leiesoldater har begått forbrytelser mot menneskeheten med sin ekstraordinære brutalitet. Uten skal har de angrepet sivile. De har bombet skoler, sykehus, barnehjem og jernbanestasjoner. De bruker voldtekt som et våpen. Ingen kan lukke øynene for overgrepene det ukrainske folket blir utsatt for, sa Biden.

