Putin: – Vi er i en vanskelig tid

Talen blir holdt foran landets folkevalgte og militære ledere i Moskva og ble sendt på TV.

Talen blir holdt i konferansesenteret Gostinij Dvor, like ved Den røde plass i sentrum av den russiske hovedstaden. Der er landets folkevalgte, militære ledere og flere andre samfunnstopper til stede, blant annet den russisk-ortodokse kirkens overhode, patriark Kirill, som er en nær støttespiller for presidenten.

Forsvarer invasjonen

– Vi tok en stor avgjørelse for ett år siden for å ivareta sikkerheten, sier den russiske presidenten og forsvarer invasjonen i Ukraina. Han hevder Russland gjorde alt for å «løse Donbas-problemet på fredelig vis».

– Men Vesten forberedte et annet scenario. Ukraina var i samtaler med Vesten om våpenleveranser før militæroperasjonen, sier Putin.

Han gjentok tidligere påstander om at Nato etablerte baser og biologiske laboratorier ved Russlands grensen og hevder vestlige ledere diskuterte å sende atomvåpen til Ukraina.

– De startet en krig, og vi brukte makt for å stanse den. Dette er første gang han omtaler konflikten som en krig og ikke bruker den russiske beskrivelsen «militær spesialoperasjon».

Han sier også at de videre «oppgavene i den militære spesialoperasjonen» skal avgjøres «steg for steg».

Samtidig kommer han med påstander om at i Vesten er pedofili vanlig. Han viser også til Bibelen og langer ut mot likekjønnet eksteskap som han sier er helt vanlig i Vesten og i strid med kristendommen, ifølge NRK.

Ingen tale i fjor

Dette er Putins 18. tale om rikets tilstand. I fjor ble det ikke holdt noen slik tale, på grunn av «dynamikken i hendelsene» i det som skulle vise seg å bli oppkjøringen til invasjonen i Ukraina. Fredag er det ett år siden store russiske styrker angrep nabolandet.

Det var på forhånd ventet at talen vil bli fulgt nøye utenfor Russlands grenser. Det skyldes ikke bare krigen, men også at det etter planen skal holdes valg i Russland om et drøyt år.

Putin antas å ville stille til gjenvalg også i 2024, etter over 20 år ved makten. En kontroversiell grunnlovsendring i 2020 innebærer at den 70 år gamle presidenten kan lede landet helt fram til 2036.