Internasjonalt prestisjemuseum hadde hysj-avtale med Equinor

I 2016 inngikk selskapet som da het Statoil en sponsoravtale med det prestisjetunge vitenskapsmuseet The Science Museum i London for å finansiere en utstilling. Museet ble stiftet i 1857, ligger i Londons museumsdistrikt rett over gata fra British Museum og er en av den britiske hovedstadens mest besøkte turistattraksjoner.

Nå skriver den britiske avisa The Guardian at sponsoravtalen hadde et viktig underpunkt: Museet forpliktet seg samtidig til å ikke komme med noen ytringer som kunne tolkes som negativt eller kritisk til Equinor.

– I avtalen står det at vitenskapsmuseet må passe på å ikke på noe tidspunkt mens utstillingen varer komme med noen kritiske ytringer eller bemerkninger som på noen måte, innenfor rimelighetens grenser, kan bli brukt til å diskreditere eller skade sponsorens gode navn og rykte, skriver The Guardian, som har fått tak i sponsoravtalen.

Redaksjonell kontroll

Pressetalsperson i Equinor Ola Morten Aanestad sier til Dagsavisen at hysj-klausulen kom på museets initiativ som en del av deres standardkontrakt om sponsorater.

– Dette var en klausul museet foreslo som en del av deres standardkontrakt. Det var ikke noe vi ønsket inn i kontrakten, sier han.

Sponsoratet for den aktuelle utstillingen utløp for et år siden.

Dagsavisen har vært i kontakt med The Science Museum. En talsperson for museet skriver i en e-post at de alltid har hatt all makt over museets innhold, og de avviser alle anklager om at sponsorer skal kunne sensurere museet. De understreker samtidig at de i framtiden ikke vil inngå sponsoravtaler som inneholder formuleringer slik som den som fantes i kontrakten med Equinor for å unngå misforståelser.

– Gjennom sponsoravtalene vi inngår oppnår vi et samfunnsgode for et mangfoldig publikum på millioner av mennesker. Å øke folks bevissthet om menneskehetens største utfordring, kampen mot ødeleggende klimaendringer, er en hovedprioritet for museet, samtidig som vi selv jobber for å redusere vårt klimaavtrykk til null innen 2033. The Science Museum har alltid redaksjonell kontroll over våre utstillinger, og det er ettertrykkelig og utvetydig understreket i alle kontrakter vi inngår, skriver han.

Troverdighet

I 2021 nektet to forurensingsforskere å samarbeide med The Science Museum i protest mot et lignende sponsorsamarbeid med Shell. Begrunnelsen var at de ikke anså museet som et uavhengig vitenskapsmuseum i lys av sponsoravtalene.

– Forskere kan ikke støtte slike hysj-klausuler. Det er ikke holdbart, fordi det er vår jobb å fortelle hvordan verden henger sammen så godt vi kan. Vi må fortelle hele sannheten, ikke bare den delen som er akseptabel for olje- og gassindustrien. Selv om The Science Museum kutter alle bånd til olje- og gassindustrien tror jeg skaden på museets troverdighet allerede er gjort, og det kommer til å ta veldig lang til å reparere, sier en av forskerne, Steve Allen, til The Guardian.

Equinor sponser i dag en lang rekke museer og vitenskapssentre, også i Norge. I 2018 skrev Museumsnytt om sponsoravtalene Equinor hadde med disse museene. Da sa Equinor selv at mueéene hadde signert på avtaler om at de ikke skulle sverte Equinors rykte.

– Avtalene varierer ut ifra samarbeidet, men de inneholder en standardformulering om at partene skal samarbeide positivt og ikke aktivt motarbeide hverandre. Bevisst oppførsel som kan skade Equinors aktelse, respekt eller omdømme er ikke i samsvar med samarbeidsavtalen, skrev informasjonsdirektør i Equinor Bård Glad Pedersen i en e-post den gangen. Aanestad i Equinor sier til Dagsavisen nå at han ikke har oversikt om det fortsatt finnes en slik standardformulering i sponsorkontrakter i dag.

