Ballongbrigade kan ha utløst UFO-frykt

UFO-engasjementet er stort i USA om dagen. Etter at en kinesisk ballong ble oppdaget og skutt ned nordvest i USA i starten av februar, har det blitt skutt ned tre andre «objekter»: 10., 11. og 12. februar skøyt amerikanske jagerfly ned tre forskjellige ting fra lufta som de fortsatt ikke aner hva er. Den første over Alaska, så over Canada og til slutt over Michigan.

Det hele utløste mye debatt og rare ideer, i landet som tross alt oppfant UFO-filmene. Og selv om ingenting tyder på at «objektene» var befolket av små grønne menn fra mars eller så ut som flygende tallerkener, har ikke myndighetene kunnet svare på hva det egentlig er for noe. Selv om de har prøvd. De har nemlig ikke greid å finne igjen restene av det de har skutt ned.

Mandag holdt presidentens sikkerhetsråd en pressekonferanse hvor de fortalte at president Joe Biden vil sette sammen et team fra flere etater for å granske objektene. Såpass seriøst tar de jo dette.

Sølvfarget festballong

Men nå har saken fått en ny vending. En gruppe av ballongentusiaster fra nordre Illinois har fortalt at en av deres luftballonger har forsvunnet. På samme sted og i samme tidsrom som nedskytingen over Alaska. Dette melder Aviation Week, i en artikkel som seinere er plukket opp av mange større amerikanske medier.

Ballongen skal ha hatt en sølvfarga overflate og ha flydd omtrent 12.000 meter oppe i lufta da den forsvant utenfor vestkysten av Alaska den 10. februar. Denne typen ballonger drives av vinden, og ifølge en bloggpost fra gruppa skal den ha flydd jorda rundt sju ganger på sine fire måneder i lufta.

Før den altså ser ut til å ha endt sine dager i nærheten av Hagemeister Island, i Alaska.

Biden er på jobb

Torsdag holdt USAs president Joe Biden en pressekonferanse hvor han sa at han trodde objektene ikke var kinesiske, men at de trolig kan knyttes til private selskaper eller forskningsinstitusjoner.

Nord-Illinois flaskekorkballongbrigade ble ikke nevnt. Men sjansene er vel store for at i hvert fall første del av mysteriet er oppklart.

