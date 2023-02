Støre: Politisk styring kan sikre billig og stabil kraft i fremtiden

Strømpriser var et av hovedtemaene da Støre talte til Arbeiderpartiets landsstyremøte i Oslo tirsdag ettermiddag. Han viste til en 100 år lang politisk tradisjon for å holde kraften på offentlige hender.

– Og dere, det er politisk styring som kan sikre at vi også i fremtiden har nok billig og stabil kraft i Norge.

– Politisk vilje

Regjeringen har politisk vilje til å gjøre noe med kraftsituasjonen og strømprisene, men må vite at endringene ikke får utilsiktede konsekvenser, understreket Støre.

Systemet skal ikke være der for systemets egen skyld, sa han.

– Men, vi må vite at endringene faktisk gir lavere priser og mer stabilitet, og at de ikke kommer med mange utilsiktede virkninger. Kraftsystemet er så sammensatt. For å sitere Gro; her henger virkelig alt sammen med alt, sa han.

Norge har over 1.700 vannkraftverk og rundt 1.000 vannmagasiner. Men vi har ikke kraftoverskudd 24 timer i året, året rundt, påpekte Støre.

Han viste til at med stadig mer elektrifisering, vil behovet for kraft bli stadig større. Han argumenterte med at kapasiteten i vannkraftverkene våre er for liten og at kontrastene i et værutsatt kraftsystem er for store til at vi kan klare dette uten å samarbeide med andre.

– Vi kan ikke risikere at vi griper inn på en måte som reduserer tilgangen på kraft. Eller svekker viljen og behovet for energieffektivisering – enøk. Derfor er det viktig at de grepene vi gjør, faktisk er godt nok utredet, sa Støre.

Arbeid i gang

Støre viste til flere arbeid som er i gang. Det gjelder oppfølgingen av Energikommisjonen, som la fram sin rapport ved månedsskiftet. I tillegg kommer Aps eget energiutvalg og departementenes egne utregninger.

– Dette bruker regjeringen når vi nå ser på hvordan vi fortsatt kan sikre at vi har en god og relevant strømstøtteordning, som både skal hjelpe folk med regningene og forbedre fastprisavtalene for næringslivet, sa Støre.

[ Eldre menn dør oftest på jobb: – Kanskje man tenker at ting går på rutine ]

[ Kommentar: I Märtha Louises sannhet er hun offeret, mediene er skurkene og andre skal ikke utfordre hennes sannhet ]