Rapport: Russland har tatt minst 6.000 ukrainske i barn til «omskoleringsleirer»

Forskere ved Yale har identifisert minst 43 leirer og andre anlegg der ukrainske barn har blitt holdt. De var del av et systematisk nettverk i stor skala som Moskva har drevet siden invasjonen av Ukraina.

– Hovedformålet med leirene vi har identifisert, synes å være politisk omskolering, sier forsker Nathaniel Raymond.

Det gjelder både barn som har en foreldre eller verge, og barn Russland anser for å være foreldreløse. Noen av barna gikk gjennom systemet og ble adoptert inn i russiske familier, eller de ble tatt inn i russiske fosterhjem, heter det i rapporten.

Det yngste barnet i rapporten av bare fire måneder gammelt, og i noen leirer fikk barn helt ned i 14-årsalderen militærtrening, ifølge Raymond.

«Tok imot» barn

Russland har tidligere avvist anklager om tvangsflytting av ukrainere.

Den russiske ambassaden i Washington skriver på Telegram at Russland har «tatt imot barn som ble tvunget til å flykte fra luftangrep sammen med familiene sine».

– Vi gjør vårt beste for å holde mindreårige sammen med familiene, og i tilfeller der foreldre og slektninger er fraværende eller døde prøver vi å overføre foreldreløse til passende verge, skriver ambassaden.

FN: Troverdige anklager om tvangsflytting

FN har tidligere omtalt anklager om at ukrainske barn er tvangsflyttet til Russland som troverdige.

– Vi er bekymret for at russiske myndigheter har innført en forenklet prosedyre for å gi russisk statsborgerskap til barn uten omsorgspersoner, og at disse barna blir adoptert bort til russiske familier, sa Ilze Brands Kheris, leder for FNs menneskerettskontor i New York, til FNs sikkerhetsråd i september.

