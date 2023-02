Ukrainsk lege i Norge: – Det har vært en merkelig følelse å komme til Norge

– Det har vært en merkelig følelse å komme til Norge. Kjenne på tryggheten. Opplevelsene fra hjemlandet ligger selvfølgelig hele tiden som et psykisk traume i bakhodet. Man føler på paradoksene i verden. Her er alle opptatt av strømprisene. Vi er bekymret for om vi i det hele tatt har strøm. Det kan gå uker uten at vi har strøm, internett eller vannforsyning, sier Volodymyr Zhovnir. Han er overlege og direktør ved det nasjonale barnesykehuset Ohmatdyt i Ukraina.

Nylig var et team fra to sykehus i Ukraina som Sunnaas sykehus samarbeider med, på studiebesøk. Barnesykehuset Ohmatdyt i Kyiv og fra Bila Tserkva, en mindre by sørvest for hovedstaden. Kunnskap om rehabilitering er et behov som øker med antall krigsskadde i Ukraina.

100 barn har mistet kroppsdeler

På programmet sto også besøk på Beitostølen helsesportsenter og barneklinikken på Oslo universitetssykehus.

– Erfaringene og kunnskapsoverføringen vi har fått i Norge er kjempeviktige for oss. Vi er langt unna å kunne tilby et behandlingstilbud som dere har. Men arbeidet har startet, og vi jobber nå i en tidlig fase med rehabilitering av barna, sier overlege Volodymyr Zhovnir.

Overlege Volodymyr Zhovnir referer til statistikker som viser at rundt 500 barn er drept som følge av krigshandlingene, 900 skadet og rundt 100 barn som har mistet ulike kroppsdeler.

– Det betyr at vi trenger mer kunnskap om rehabilitering. Både fysisk og psykisk. Et viktig arbeid for oss. Øke kompetansen og ta med oss denne tilbake til Ukraina.

Dagsavisen intervjuer den ukrainske legen Zhovnir i møterommet Sunnaas kaller «idélab». Han kikker ut av vinduene mot Oslofjorden, en klar februardag.

– Hvordan er det å jobbe på et sykehus når krigen raser på utsiden?

– Da krigen startet på nyåret i 2022 var det mange bombenedslag rundt sykehuset. Selvfølgelig beintøft. Vinduene i operasjonsrommet ble blåst ut. Akkurat nå føler jeg at det er litt tryggere å arbeide i Kyiv, selv om det ukentlig detoneres bomber på utsiden, svarer overlege Volodymyr Zhovnir.

For noen uker siden var Zhovnir på en legekonferanse i Polen.

– Mine kolleger spurte meg hvordan jeg maktet å stå i jobben med konstant fare for å få et missil i hodet, bli drept. Jeg svarte at dette er realiteten for oss i Ukraina. Folk rundt meg er avhengig av mine kunnskaper. Derfor må jeg fortsette mitt arbeide og ta vare på mitt folk.

Delegasjonen som var på besøk kom fra sykehusene Bila Tserkva og Ohmatdyt i Ukraina. I bakerste rekke: Olha Topchii, fysioterapeut fra Ohmadyt i Kyiv, Einar Magnus Strand, administrerende direktør, Sunnaas sykehus, Pavlo Andrieiev, overlege rehabiliteringsteamet, Ohmadyt i Kyiv og Allan Jørgensen, enhetsleder, Sunnaas sykehus. Foran: Mariia Toropchyna, legespesialist fysikalsk medisin og rehabilitering, Ohmadyt i Kyiv, Kirsten Sæther, samhandlingssjef, Sunnaas sykehus, Volodymyr Zhovnir, administrerende direktør, fra Ohmadyt i Kyiv og Anne-Cathrine Kraby, administrasjonskoordinator, Sunnaas sykehus. Skjortene som direktør og samhandlingssjef fra Sunnaas har på seg er en gave fra Ukraina. Det er en tradisjonell skjorte, håndbrodert. Når de broderer, ber de. Det sies at de som bærer skjortene er beskyttet. (Tomm Pentz Pedersen)

«Post-sovjet»-metoder

For de ansatte på Sunnaas sykehus har det vært fint å ha det ukrainske teamet på besøk, forteller samhandlingsdirektør Kirsten Sæther.

– Vi har på oppdrag av Helse og omsorgsdepartementet jobbet i Ukraina siden 2018. Da var de i gang med en helsereform hvor de ønsket å endre rehabiliteringstilbudene til kunnskapsbaserte tjenester. Den omleggingen er i gang flere steder, men «post-sovjet»-metoder som de kaller det, ligger som en tradisjon det tar tid å snu. Det finnes riktig nok flere sanatorier, men vi har nå jobbet med viktigheten av en aktiv tidlig rehabilitering.

– Spesielt for krigsskadde barn rett etter operasjoner. Men det skjer endringer. Nå har sykehuset økt bemanningen i rehabiliteringsteamet og fått en etasje i sykehuset med plass til treningsrom. I dag gjøres rehabiliteringen på sengepostene, uten mulighet til å følge pasienten hele døgnet. Neste skritt er egen sengeavdeling, slik at barna kan bli værende sammen med teamet en stund. En fin utvikling. Det er godt å se at erfaringer og kunnskap fra Norge kommer til nytte i krigsherjede Ukraina, avslutter samhandlingsdirektør ved Sunnaas sykehus, Kirsten Sæther.

