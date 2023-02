USA «dypt bekymret» over Moldovas anklager mot Russland

Moldovas president Maia Sandu hevdet mandag at Russland planlegger å styrte Moldovas EU-vennlige regjering ved hjelp av sabotører og provokatører forkledd som demonstranter.

Russland avviser tirsdag anklagene.

– Slike påstander er totalt ubegrunnede og uten rot i virkeligheten, het det i en kunngjøring fra russisk UD.

– Iscenesatt som protester

Anklagene har vekket oppsikt. Talsperson for nasjonal sikkerhet ved Det hvite hus i USA, John Kirby, har understreket at det ikke er verifisert at det stemmer at Russland har slike planer, men kaller det «dypt bekymringsfullt», og at det «definitivt ikke ville være utenfor grensene for russisk atferd».

Det var mandag at Moldovas president, Maia Sandu, fortalte om det som skulle være en russisk plan om at sabotører med militær bakgrunn, kledd i sivil, skulle utføre voldelige handlinger, angripe statsinstitusjoner og ta gisler.

– Iscenesatt som protester utført av den såkalte opposisjonen, ville amatørene forsøke å styrte den konstitusjonelle orden og erstatte det legitime styret i Chisinau med et illegitimt, sa hun til journalister.

Dokument

Påstanden kom etter at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj torsdag i forrige uke fortalte EU-toppmøtet at ukrainske myndigheter har avdekket et dokument som viste en plan hos russisk etterretning for hvem, når og hvordan Russland skulle ødelegge Moldovas demokrati og «etablere kontroll» over landet.

Russland skal ha planlagt å bruke personer fra Russland, Belarus, Serbia og Montenegro, ifølge Sandu.

– Men Kremls forsøk på å bringe vold til landet vårt vil ikke lykkes, sa hun mandag.

Hun sa samtidig at det ikke er en ny plan.

Kreml hevder derimot at det er Ukraina som står bak ryktene i et forsøk på å trekke Moldova inn i en konfrontasjon med Russland.

Det siste året har det vært demonstrasjoner mot regjeringen i Moldova, arrangert av oligarken og eksilpolitikeren Ilan Shor. Han ble i oktober satt på USAs sanksjonsliste på grunn av forbindelser til Kreml. Demonstrasjonene er ansett som den største politiske utfordringen for Sandu siden hun ble president i 2020.

Vil inn i EU

Ifølge president Sandu skal hensikten med det de hevder er de russiske planene være å stanse Moldovas integreringsprosess mot Europa, og at Moldova kan brukes i krigen mot Ukraina.

Moldova er et lite land på størrelse med Vestland fylke, og med bare 2,6 millioner innbyggere. Det er også et av Europas fattigste land. Moldovas nærmeste allierte er Romania, men mens Romania er medlem av både EU og Nato, er Moldova ingen av delene. Moldova har erklært seg nøytralt og har ikke ønsket medlemskap i Nato, men ble medlem av Natos Partnerskap for fred i 1994.

Moldova ønsker medlemskap i EU, og leverte i mars 2022 inn sin formelle søknad om å bli medlem av EU, samme dag som Georgia leverte sin søknad – som en reaksjon på den russiske invasjonen i Ukraina.

I juni 2022 fikk Moldova, samtidig med Ukraina, status som kandidatland av EU. Det innebærer likevel ikke noen rask prosess inn i EU.

Landet har en utbryterrepublikk ved grensen til Ukraina; Transnistria, som har vært kontrollert av et prorussisk regime siden 1990-tallet.

Moldova var i mellomkrigstiden en del av Romania, men ble en del av Sovjetunionen etter andre verdenskrig. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, erklærte Moldova seg uavhengig.

