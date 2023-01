Ekspert: Krigen kan eskalere når vi gir stridsvogner – vet ikke hvordan Putin reagerer

Nupi-forsker Julie Wilhelmsen sier at vi rett og slett ikke vet hvordan Russland kommer til å reagere, ei heller hva som er Putins røde strek som ikke må krysses. Moskva har reagert sterkt på vestlige donasjoner av stridsvogner til Ukraina, noe som er en eskalering av våpenstøtten.

– Det kan tenkes at Russland bløffer når de nå igjen sier at Russlands «skjebne» er truet og viser til sin atomvåpenmakt, slik Medvedev gjorde denne uken. Tidligere i denne krigen har vi også sett at Kreml har unngått å gjøre dette til en krig mellom Russland og Nato, sier Wilhelmsen til NTB.

– Dessuten kan det vises til at Russland har tapt på slagmarken hele veien i denne krigen og at vi til og med ser tendenser til at det knaker i forføyningene i Putin-systemet på hjemmebane. I møte med et styrket Ukrainsk forsvar vil kanskje Kreml velge å trekke seg i Ukraina, sier Russland-eksperten.

– Mer sannsynlig med eskalering

Men hun sier det er annet alternativ som er mer sannsynlig.

– Det finnes et mer sannsynlig scenario, som handler om at Kreml velger å eskalere. To faktorer er viktige her. For det første at de vestlige landene har sluttet å oppfordre Kyiv til å ta ordet «forhandling» i sin munn, slik de gjorde i høst, sier Wilhelmsen.

– For det andre at de nå er mindre tvilende til å støtte Ukraina i å ta tilbake de ukrainske områdene som Russland direkte eller indirekte har kontrollert siden 2014, inkludert Krim. Russland definerer et tap av Krim som en eksistensiell trussel, sier hun.

Norge er blant landene som nå gir Leopard-stridsvogner til Ukraina, mens USA gir tungvekteren Abrams. Det er en betydelig eskalering av våpenstøtten.

Hvis Putin svarer på det med å eskalere krigene, kan det ta flere former, sier Nupi-forskeren.

Terrorbombing og atomtrusselen

– Vi kan komme til å se en fortsatt eller økende «terrorbombing» av den typen vi alt har sett. Russland, ruster opp, mobiliserer flere soldater til krigen og kan gripe enda dypere ned i den militære verktøykassa, sier Wilhelmsen.

– De kan potensielt ty til taktiske atomvåpen, slik det alt har blitt diskutert tidligere i denne krigen. Denne type eskalering vil gjøre dette til en langdryg krig med enorme ukrainske tap, sier hun.

Wilhelmsen sier det er viktig å huske på at det er Russland – og Putin – som selv definerer hva som er den røde streken for Kreml.

– Selv om det da er Russlands ansvar at de eskalerer, er det likevel Ukraina og eventuelt også vi som betaler prisen, sier Nupi-forskeren.

