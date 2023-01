Stoltenberg: Stridsvognene kan gjøre en stor forskjell i Ukraina

– De Nato-allierte står samlet i støtten til Ukrainas selvforsvar, skriver Stoltenberg i en Twitter-melding.

– Sammen med leveransene av britiske Challenger og tyske Leopard 2, kan dette utgjøre en stor forskjell i evnen til å slå Russland tilbake, fortsetter Nato-sjefen.

Biden kunngjorde onsdag at USA sender 31 av sine Abrams-stridsvogner til Ukraina, noen timer etter at tyske myndigheter ga melding om at de åpner for eksport og sender egne Leopard 2 til landet.

Også Norge har kunngjort at de sender stridsvogner til Ukraina.

