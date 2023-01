Uttalelsen er ventet klokken 18.

Meldingen kommer etter at tyske myndigheter tidligere onsdag varslet at de vil gi grønt lys til at tyskproduserte Leopard 2-stridsvogner sendes til Ukraina, og også vil sende stridsvogner fra egne lagre.

Amerikanske medier har meldt at amerikanske myndigheter nå heller mot å også sende amerikanske Abrams-stridsvogner til landet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen