Biden fyller 80 søndag – hvem er alternativene?

Nå er det klart at i alle fall Donald Trump stiller på republikansk side, og trolig flere enn han. Men hva med Demokratene? Går de for en ny periode med Biden i 2024, eller skal de satse på yngre krefter?

Sannsynligvis er det opp til Biden selv. Det er vanlig at sittende presidenter blir kandidat igjen om de vil det, men dersom han ikke ønsker det, er det duket for nominasjonskamp. Det kan også skje at noen utfordrer ham. Søndag fyller president Biden 80 år. Han kommer derfor til å være nesten 82 år når neste presidentvalg finner sted, og 86 år når neste periode er over. Han var allerede den eldste personen i USAs historie til å bli president da han inntok Det hvite hus for snart to år siden.

Her er de mest sannsynlige demokratiske kandidatene før 2024-valget:

Joe Biden

Joe Biden. (SAUL LOEB/AFP)

Biden sa dagen etter mellomvalget at han har intensjoner om å stille til gjenvalg i 2024, men at han skal ta en endelig avgjørelse i begynnelsen av 2023. Han sier at avgjørelsen vil bli tatt sammen med familien.

Biden har dårlige tall på målinger om personlig popularitet, de siste målingene har vist at kun 41 prosent mener han er en god president. I over ett år har det vært flere som syns han gjør en dårlig enn god jobb. Mange frykter dessuten at alderen hans både skal gjøre ham mindre valgbar og mindre egnet til å være president, og synes allerede å se tegn på det. Flere demokrater hadde før valget signalisert at dersom partiet mistet flere enn 20 plasser i Representantenes hus, ville de offentlig be Biden om å droppe forsøk på gjenvalg.

Men mellomvalget kan ha gjort det mer sannsynlig at Biden prøver seg en gang til. At Trump nå stiller, kan øke sannsynligheten for at Biden stiller, fordi han ser det som en oppgave å hindre Trump, og har klart det en gang før.

– Hans utsikter for 2024 er trolig bedre enn de noen gang har vært mens han har vært president. Han kan argumentere med at velgerne i det store og hele er enige med ham og hans type politikk, og han tar ikke feil, sier en demokratisk strateg til The Hill, et politisk nyhetsnettsted med base i Washington.

Men én ting er om Biden møter Trump. Dersom han møter Ron DeSantis, en mye yngre og stigende republikansk stjerne, kan det bli vanskeligere for Biden, mener enkelte demokrater, skriver The Hill.

Kamala Harris (58)

Kamala Harris. (Jack Taylor/AP)

Visepresidenten burde være det opplagte alternativet om ikke Biden stiller, og er et aktuelt navn. Hun var første kvinne og ikke-hvite person til å bli visepresident. Men kun 40 prosent mener hun gjør en god jobb som visepresident, mens 53 prosent mener hun gjør en dårlig jobb. Det er blitt påpekt at hun er usynlig som visepresident, men mange mener det er fordi hun ikke er blitt gitt oppgaver av Biden der hun kan framstå på sitt beste. Det hjelper henne ikke til en eventuell nominasjon.

– Mange demokrater anser en nominasjon av henne som et «selvmord for partiet», særlig mot en ustoppelig republikaner som Trump eller den stigende stjernen Ron DeSantis, skriver Julie Norman og Thomas Gift, begge professorer ved London-universitetet UCL, i en artikkel for analysenettstedet The Conversation.

Hun er likevel favoritt etter Biden, mener The Hill.

Pete Buttigieg (40)

Pete Buttigieg. (Paul Sancya/AP)

Var en av dem som fikk stor oppmerksomhet i nominasjonskampen hos Demokratene før 2020-valget. Er transportminister og tidligere ordfører i en liten by i Indiana. Snakker åtte språk og representerer mangfold i den forstand at han er homofil.

Han var en av de mest ettertraktede demokratene på arrangementer i valgkampen i år, ifølge CNN. Julie Norman og Thomas Gift påpeker at han likevel kanskje ikke har tung nok erfaring, men legger til:

– Siden han kun er 40 år, kan han også ha appell hos den yngre, urbane og velutdannede velgeren, men det er uklart hvor godt han vil gjøre det i andre velgergrupper.

Han rangeres som den nest mest aktuelle etter Biden i The Washington Posts rangering fra oktober, som kommer en gang i kvartalet.

Gretchen Whitmer (51)

Gretchen Whitmer. (REBECCA COOK/Reuters)

Har seilt opp som en veldig aktuell kandidat. Kommer fra det viktige «rustbeltet», der mange viktige vippestater ligger. Hun er guvernør i Michigan, og vant med over ti prosentpoeng over den Trump-støttede republikaneren Tudur Dixon i guvernørvalget. Hun var en av demokratene med de beste resultatene i valget.

Whitmer var høyaktuell som visepresidentkandidat da Joe Biden ble president.

– Hun var en stigende stjerne i 2020, men er det enda mer nå, sier en demokratisk rådgiver til The Hill.

I Michigan var særlig abortsaken fremtredende, og Whitmer er en sterk forkjemper for abortrettigheter. Hun har også vært tydelig i kampen mot høyreekstremisme. Men Whitmer var kontroversiell under pandemien for å ha holdt på sterke restriksjoner. Det vakte reaksjoner hos mange, ikke bare republikanere. Før 2020-valget ble det avslørt at en gruppe menn hadde planlagt å kidnappe Whitmer, delvis på grunn av pandemihåndteringen. 12 menn var involvert. Sju av dem er enten dømt eller har innrømmet skyld.

Gavin Newsom (55)

Gavin Newsom. (Rich Pedroncelli/AP)

Guvernør i California som ble gjenvalgt nå med 19 prosentpoeng over den republikanske motstanderen. California er en overveiende demokratisk stat og slik sett en «lett» stat å vinne for en demokrat. Men han har også markert seg utenfor staten, og betalte blant annet for plakater i de konservative statene Texas, Mississippi, Oklahoma og Indiana for å informere om at abort fortsatt er lovlig i hans stat, skriver The Hill.

Han har allerede kontaktet potensielle pengegivere i tilfelle Biden ikke velger å stille igjen, ifølge to kilder nær ham, skriver Reuters. Men han vil neppe utfordre Biden hvis han velger å stille.

Amy Klobuchar (62)

Amy Klobuchar. (Alex Brandon/AP)

Senator fra Minnesota og en av kandidatene i den demokratiske nominasjonskampen i 2020, men trakk seg dagen før «supertirsdag» og stilte seg bak Biden. Ikke favoritt av de eventuelle kandidatene, men fortsatt en av de aktuelle.

Andre navn som nevnes:

Bernie Sanders (81)

Elizabeth Warren (73)

Roy Cooper (65)

