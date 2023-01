Trump-lojalister hørte ikke på Trump

På grunn av motstanden hos 20 republikanske representanter var republikanske Kevin McCarthy fortsatt ikke valgt som speaker i Representantenes hus i Kongressen i USA etter seks avstemninger tirsdag og onsdag. Forsamlingen i Representantenes hus skulle komme sammen igjen torsdag kveld norsk tid for et nytt forsøk tredje dag på rad. Huset kommer ikke i gang med arbeidet sitt før en speaker er valgt.

Heller ikke oppfordringen fra Donald Trump like før avstemningene onsdag, var nok til overbevise gruppen, selv om mange av dem anses som Trump-lojalister.

– Enormt slag for Trump

Donald Trump hadde onsdag ettermiddag bedt republikanerne i Representantenes hus om å samle seg rundt Kevin McCarthy.

– Det var flere veldig gode samtaler i går, og nå er det på tide at alle våre flotte republikanske representanter stemmer på Kevin. Få avtalen i boks, ta seieren og se gale Nancy Pelosi fly tilbake til California, skrev Trump på sin plattform Truth Social.

Han skal også de siste ukene ha tatt direkte kontakt med republikanere for å overbevise dem.

Matt Gaetz, Scott Perry, Bob Good og Andy Biggs er blant de 20 republikanerne som er imot at partifellen Kevin McCarthy skal bli speaker. Her i samtale i Representantenes hus onsdag. (WIN MCNAMEE/AFP)

At dette ikke ble fulgt, er et tegn på at Trump har fått svekket innflytelse internt i partiet, mener enkelte.

– Hvis disse 20 menneskene lykkes i å trumfe gjennom viljen sin over de 200 republikanerne som ønsker McCarthy, og dermed nekter McCarthy speakerrollen, vil det være et enormt, enormt slag mot Trump, fordi personene han skulle hatt mest innflytelse over ikke lyttet til ham, sier Rodney Davis, utgående republikansk representant fra Illinois, ifølge det politiske nyhetsstedet Politico.

En av motstanderne av McCarthy, representanten Lauren Boebert fra Colorado, tok til og med åpent bladet fra munnen ved å avvise Trumps oppfordring.

– La oss slutte med sverting og taktikk for å få folk til å vende seg mot oss – til og med min favorittpresident ber oss om å droppe dette. Jeg tror tvert imot det motsatte må skje, (den tidligere) presidenten må fortelle Kevin McCarthy at han ikke har nok stemmer og at det er på tide å trekke seg, sa Boebert onsdag, noe som påkalte et gisp blant demokrater i salen.

[ – De er ikke i Kongressen for å styre landet, men for å sabotere ]

Støtter Trump

En del av dem som har stått i spissen for motstanden mot McCarthy innen det republikanske partiet er en del av den såkalte MAGA-fløyen i partiet som støtter Trump helhjertet (MAGA står for «Make America Great Again», Trumps slagord). I gruppen av 20 republikanere som har stemt mot McCarthy er det en blanding av ulike representanter, skriver Politico: Det er både såkalte «Tea Party»-veteraner (en amerikansk høyreorientert bevegelse som oppsto i USA etter finanskrisen i 2008), nyvalgte medlemmer og personer som lenge har vært kritiske til lederskapet i partiet.

Donald Trump skal de siste ukene ha tatt direkte kontakt med republikanere for å overbevise dem. (Marco Bello/Reuters)

Et klart flertall av motstanderne mot McCarthy er såkalte «valgfornektere» som har støttet Trump i at valgresultatet i 2020 ikke var riktig og at valget var basert på juks, skriver The Washington Post.

Også McCarthy selv støttet for øvrig denne påstanden fra Trump. Også McCarthy har vært en lojal støttespiller for Trump. Han var det første profilerte folkevalgte som viste seg offentlig med Trump etter 6. januar-angrepet mot Kongressen.

Men at McCarthys motstandere ikke har hørt på Trump i denne saken, rokker ikke ved deres støtte til Trump, har flere sagt.

– Jeg vil påstå at de 20 som har stemt mot Kevin McCarthy er venner med president Trump. De liker president Trump, de støtter president Trump. Men dette er en avstemning blant 222 representanter fra det republikanske partiet. Jeg stemmer mot Kevin McCarthy fordi jeg mener det er riktig for landet, sa Bob Good, en av de mest synlige motstanderne av McCarthy.

Trump har privat uttrykt frustrasjon over opprørernes motstand mot McCarthy, skriver The Washington Post, som siterer en rådgiver av Trump. Trump mener opprørernes motstand er pinlig for partiet, og at de ikke har en klar plan.

Hilmar Mjelde, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, sa onsdag dette til Dagsavisen om årsaken til at denne gruppen er imot Kevin McCarthy som speaker:

– Det har tre årsaker: For det første manglende tillit til McCarthy personlig, som ses som både for moderat og en som egentlig er mot dem. For det andre handler dette om maktkamp om prosedyrer og intern maktfordeling i kongressdelegasjonen. De vil desentralisere makt internt. For det tredje bryr de seg verken om partiet eller Kongressen. De er anti-institusjonalister som vil destruere «etablissementet», uten å erstatte det med noe.

Mjelde mener de er ekstremister som utgjør et mektig mindretall, fordi de er i en vippeposisjon – og at det kan få følger for arbeidet i Kongressen de neste to årene.

– De er ikke i Kongressen for å styre landet, men for å sabotere, sa Mjelde til Dagsavisen.

[ Ekspert om Trump og 2024: – Mange velgere er slitne av all støyen ]

Trues av rival?

Det republikanske partiet har de siste årene blitt kalt «Trumps parti» nettopp fordi Trump har hatt en så enorm makt over de sentrale politikerne i partiet. Selv ikke etter hendelsene etter presidentvalget i 2020, inkludert stormingen av Kongressen 6. januar 2021, vendte partiet seg mot Trump. Tvert imot slo de fleste ring om Trump, og har fortsatt med det.

Han nyter fortsatt stor popularitet hos mange på grasrota i det republikanske partiet, og mange sentrale republikanske politikere slår fortsatt ring om ham. Men etter mellomvalget i november, der partiet gjorde det dårligere enn ventet og mange av de Trump-støttede kandidatene ikke ble valgt, har ekspresidentens posisjon svekket seg. Han står fortsatt sterkt som republikanernes kandidat foran presidentvalget i 2024, men det er ikke lenger en selvfølge at det blir han som velges som partiets kandidat, dersom andre melder seg på kampen.

Blant annet spekuleres det på om blant andre Ron DeSantis, Florida-guvernøren som vant et brakvalg i november, vil utfordre Trump. Målingene er delte når det gjelder hvem som ligger best an i et slikt hypotetisk race, enten det blir mellom kun de to eller mellom flere republikanske kandidater. Noen målinger viser at Trump fortsatt er klar favoritt blant republikanske velgere. Andre målinger har vist at DeSantis slår Trump med stor margin.

[ Dagsavisen møtte fans i Florida: Dette er Ron DeSantis ]

[ Hvis ikke Trump, hvem? Dette er mulige kandidater ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen