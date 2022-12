Ny måling: Forlater Trump for DeSantis

– Det er en ny republikansk sheriff i byen, sier David Paleologos, sjefen for meningsmålingsinstituttet Suffolk University Political Research Center, ifølge BBC.

Med valget mellom tidligere president Donald Trump og Florida-guvernør Ron DeSantis, velger bare 33 prosent av de spurte i den nye meningsmålingen fra Suffolk University/USA Today ekspresidenten. 56 prosent av de spurte sier de vil at DeSantis stiller som president.

I november kunngjorde Donald Trump endelig det mange hadde ventet: han stiller som presidentkandidat igjen i 2024. Men ifølge den ferske målingen kan det bli en vanskeligere oppgave enn det tidligere har sett ut til.

Av de spurte svarte 31 prosent at de vil at ekspresidenten skal stille, 61 prosent vil ha en annen republikansk kandidat som kan videreføre Trumps politikk. Der seiler DeSantis opp som en mulig kandidat. I mellomvalget i november sikret han gjenvalg som Florida-guvernør, og det har lenge vært spekulert på om han sitter med president-ambisjoner.

DeSantis gjør det bedre enn Trump også blant velgere som lener republikansk og har vært en del av den tidligere presidentens grunnfjell, sier Paleologos.

– Republikanere og konservative uavhengige velgere ønsker i økende grad trumpisme uten Trump, sier han.

Blant republikanere svarer 47 prosent at de vil at Trump skal stille igjen, ned fra 56 prosent som sa det samme i oktober. I juli var tallet 60 prosent. 1.000 registrerte velgere har svart på målingen, som ble gjort via telefon forrige uke. Blant de spurte er 374 republikanere og uavhengige velgere som lener mot Republikanerne.

Dårligere mellomvalg

Resultatet i meningsmålingen omtales som en advarsel for ekspresidenten, som tross flere kontroverser både under og etter tida i Det hvite hus har hatt solid støtte. Den siste tida har han hatt utfordringer både i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar i fjor og høringene om den, håndteringen av graderte dokumenter etter at han forlot presidentjobben og etterforskninger rundt forsøk på å omgjøre presidentvalget i 2020.

Republikanerne gjorde et dårligere mellomvalg i november enn de lenge så ut til. Partiet har igjen flertall i Representantenes hus, men de klarte ikke vinne Senatet. Enkelte republikanske strateger har anklaget Trump og hans vedvarende innflytelse for det dårlige resultatet. Partiets senatskandidater i flere delstater stilte med ekspresidentens støtte og profilerte seg på det, men klarte likevel ikke gå seirende ut. Enkelte analytikere har spekulert på om det kanskje er seter mer tradisjonelle republikanske kandidater kunne ha vunnet.

Meningsmålingen har også tatt for seg sittende president Joe Biden. Han har slitt på målingene, og i juli ble «toppen» nådd, med nesten 57 prosent som sa at de var misfornøyde med innsatsen. Han har blitt mer populær siden den gang, viser en oversikt på nettsida FiveThirtyEight.

Blant dem USA Today-målingen har spurt, er DeSantis også mer populær enn Biden. 47 prosent av de spurte går for ham hvis det var presidentvalg nå og Biden og DeSantis var kandidatene. 43 prosent svarer Biden.

Biden er imidlertid mer populær enn Trump, men 60 prosent av de spurte svarer at de skulle ønske at ingen av de to mennene stilte i presidentvalget i 2024.

Ikke nytt

Allerede kort tid etter at Trump kunngjorde at han igjen vil prøve å bli president, vendte flere både politiske og økonomiske allierte seg bort fra ham. Som Dagsavisen skrev da, sa tre viktige milliardærer og pengegivere til det republikanske partiet at de ønsket å støtte andre kandidater eller ikke vil støtte Trump denne gangen. Flere andre givere sa de vurderte hva de skulle gjøre, skriver The New York Times.

Samme uke la den konservative gruppa Club for Growth ut målinger blant republikanske velgere i et lite knippe stater som viste at Trump lå langt bak DeSantis når velgerne blir spurt om hvem de foretrekker. I Iowa var det 48 prosent for DeSantis, mot 37 prosent for Trump. I august var tilsvarende tall 52 prosent for Trump og 37 prosent for DeSantis.

Ron DeSantis og Donald Trump snakker sammen i 2019. De to har i økende grad blitt beskrevet som rivaler. (Manuel Balce Ceneta/AP)

I New Hampshire gikk 52 prosent for DeSantis, mot 37 prosent for Trump. I august var det 45-45 mellom de to. DeSantis kom også best ut av målingen i Florida og Georgia. Målingene viser imidlertid kun Trump og DeSantis satt opp mot hverandre, og tok ikke med andre aktuelle kandidater som kan tenkes å stille.

Det har også vært målinger som har vært mer fordelaktige for Trump, blant annet en fra Morning Consult som viste at Trump fikk 48 prosent og DeSantis 26 prosent. De resterende ville ikke ha noen av dem. Den målingen ble foretatt før mellomvalget.

Fra støtte til rivaler

DeSantis ble guvernør i 2018 etter å ha fått Trumps støtte. De to har i økende grad blitt beskrevet som rivaler, og selv om Trump sa at han stemte på DeSantis i år, lyder rapportene at ekspresidenten anser den populære guvernøren som en konkurrent.

– Dette er veldig dårlig for Trump, sa den kjente politiske analytikeren og statistikeren Nate Silver i en kommentar i en podkast for analysenettstedet FiveThirtyEight etter mellomvalget 8. november.

Som Dagsavisen da skrev, mente Silver ikke bare at resultatet var det best mulige utfallet for DeSantis, men at guvernøren kan bruke det for å vise at han er valgbar.

– Han vinner med en stor margin, og all denne trumpismen og de Trump-støttede kandidatene gjorde det dårligere enn ventet, sa Silver.

Hilmar Mjelde, som nå er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, sa til Dagsavisen at DeSantis var i en ideell situasjon for å utfordre Trump.

– Men husk at er det noe Trump kan, så er det å gjøre kål på andre republikanere.

– Valget er et mulig signal om at Trump ikke lenger er kongen i partiet – at han er et anker som trekker partiet ned. Men vi må ikke overtolke – Trump har blitt avskrevet litt for ofte. Han har fortsatt sine dedikerte 35 prosent av grasroten med seg, og det kan være nok til å vinne 2024-nominasjonen, sier Mjelde, som følger amerikansk politikk tett.

Etter DeSantis’ valgskred gikk Trump hardt ut mot ham på sitt eget sosiale medium Truth Social. Han kalte DeSantis en middelmådighet med gode medierelasjoner og beskyldte ham for manglende lojalitet. Trump mente også at DeSantis kunne takke ham for sin politiske framgang.

