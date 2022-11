Allierte vender seg bort fra Trump

Flere allierte av Donald Trump både politisk og økonomisk vender seg nå bort fra Donald Trump, idet han nettopp har lansert sitt kandidatur for presidentvalget 2024.

Tre viktige milliardærer og pengegivere til det republikanske partiet har denne uka sagt at de ønsker å støtte andre kandidater eller ikke vil støtte Donald Trump denne gangen. Flere andre donatorer sier de aktivt vurderer hva de skal gjøre, skriver The New York Times.

– Mer sårbar

Det er få pengegivere eller tidligere medlemmer av Trump-administrasjonen som umiddelbart har gått ut og støttet Trump så langt, og den tidligere sterke støttespilleren og rådgiveren Steve Schwarzman, som er direktør i Blackstone, har sagt at han vil støtte noen andre, skriver The Washington Post.

Steve Schwarzman er en av pengegiverne som har sagt han ikke lenger vil støtte Trump. (JIM WATSON/AFP)

– For første gang siden 2020-valget er det klart at Trump er mye mer sårbar enn folk har trodd, sier John Tillman, direktør for The American Culture Project, en konservativ gruppe som er finansiert av viktige pengegivere til det republikanske partiet.

– Når Trump fortsetter å fokusere på seg selv, kritisere partifeller og støtte mindre konkurransedyktige kandidater som viser seg å tape, hjelper han stadig flere republikanske velgere til å se svakhetene hans, sier han til avisen.

Steve Schwarzman er en av de tre store pengegiverne som har sagt de vil droppe støtten til Trump. De andre er Ken Griffin og Ronald Lauder, ifølge The New York Times.

Også Donald Trumps datter Ivanka Trump har sagt hun ikke vil være involvert i farens kampanje denne gangen, men hun sier det er på grunn av familien. Det kunngjorde hun på Instragram samme kveld som Trump lanserte sitt kandidatur.

Ivanka Trump vil ikke være involvert i politikken når faren Donald Trump nå går inn i valgkamp. Både hun og ektemannen Jared Kushner var sentrale i teamet rundt Trump da han var president sist. (TOBY MELVILLE/AFP)

– Selv om jeg alltid vil være glad i og støtte min far, vil jeg heretter gjøre det utenfor den politiske arena.

– Denne gang velger jeg å prioritere de små barna mine og privatlivet vi har som familie. Jeg planlegger ikke å være involvert i politikk, skrev hun.

Både hun og ektemannen Jared Kushner var sentrale i Trumps administrasjon sist gang.

DeSantis slår Trump

Trump har likevel mange fordeler. Han har samlet inn masse penger allerede, og har, i alle fall fram til nå, hatt en sterk posisjon på grasrota.

Men denne uka kom det målinger som kan gi grunn til bekymring for Trump. Den konservative gruppen Club for Growth, som i sin tid var en sterk støttespiller av Trump, men som det siste året har brutt med ham, har lagt ut målinger blant republikanske velgere i et lite knippe stater som viser at Trump faktisk ligger langt bak Florida-guvernør Ron DeSantis når velgerne blir spurt om hvem de foretrekker.

DeSantis har ikke erklært at han stiller som kandidat, men det er sterke spekulasjoner om at han vil gjøre det, særlig etter valgskredet for ham i Florida.

Målingen er gjort 11–13. november, altså etter mellomvalget. To av statene er Iowa og New Hampshire, som er de første to statene som skal ha primærvalg i den republikanske nominasjonskampen opp mot 2024-valget.

I Iowa sier 48 prosent av de republikanske velgerne at de støtter Ron DeSantis, mens bare 37 prosent svarer Trump. I august var tilsvarende tall 52 prosent for Trump og 37 prosent for DeSantis.

I New Hampshire sier 52 prosent av de republikanske velgerne at de støtter Ron DeSantis, mens bare 37 prosent svarer Trump. I august var tilsvarende tall 45 prosent for Trump og 45 prosent for DeSantis.

I Florida, der begge to bor og der DeSantis altså gjorde et brakvalg, er kontrasten enda større, ifølge denne målingen: Der sier 56 prosent av de republikanske velgerne er spurt at de støtter Ron DeSantis, mens bare 30 prosent svarer Trump. I august var tilsvarende tall 42 prosent for Trump og 49 prosent for DeSantis.

I Georgia, som skal ha omvalg i senatsvalget 6. desember, sier 55 prosent av de republikanske velgerne at de støtter Ron DeSantis, mens bare 35 prosent svarer Trump. I august var tilsvarende tall 41 prosent for Trump og 47 prosent for DeSantis.

Gruppen Club for Growth var ikke på Trumps side i valgkampen 2016, men ble en alliert da Trump var president, skriver Politico.

Målingene viser imidlertid kun Trump og DeSantis satt opp mot hverandre, og tar ikke med andre aktuelle kandidater som kan tenkes å stille. Når det er flere med i kampen, kan utslaget bli et annet, og det kan da være at Trump samler flere velgere bak seg, slik som i 2016. Hittil er det kun Trump som har kunngjort sitt kandidatur, men det er ventet at flere vil ta opp kampen etter hvert.

Broket bilde

En annen måling blant republikanske velgere er mer fordelaktig for Trump. Målingen fra Morning Consult viste at Trump fikk 48 prosent og DeSantis 26 prosent. De resterende vil ikke ha noen av dem. Men denne målingen ble foretatt før mellomvalget. Også denne viser imidlertid en nedgang i støtten til Trump fra de siste månedene, samtidig som at DeSantis har større oppslutning enn noen gang.

En annen måling fra YouGov ble foretatt rett etter mellomvalget. Den viste Trump på 41 prosent og DeSantis på 39 prosent.

Målingen fra Morning Consult viser en liten forskjell i profilen på velgerne: Blant dem som ikke vil ha Trump, er det flere som er høyere utdannet og bor i en forstad i større grad enn blant dem som støtter Trump.

Mange har imidlertid pekt på at Trump fortsatt er favoritt i partiet.

Forsker Hilmar Mjelde ved Norce Research sa nylig dette til Dagsavisen om hvordan han vurderer Trumps sjanser til å vinne nominasjonen i partiet:

– De er svært gode, men nominasjonen er ikke i boks.

Etter valget sa Mjelde til Dagsavisen at resultatene var «et mulig signal om at Trump ikke lenger er kongen i partiet – at han er et anker som trekker partiet ned». Men Mjelde presiserer at Trump er blitt avskrevet ofte, og at han har fortsatt sine dedikerte 35 prosent av grasrota med seg, noe som kan være nok til å vinne 2024-nominasjonen.

– At Trump nå må kjempe aktivt for nominasjonen, er et tegn på svakhet. Den forhastede kunngjøringen er tegn på hans svekkede stilling. Men Trump vant 74 millioner stemmer i 2020 – det betyr at veldig mange amerikanere ønsket mer Trump. Og Trumps egne velgere er mer «trumpy» enn noen gang, sier Mjelde.

