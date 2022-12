Nytt slag mot Trump

Den demokratiske kandidaten, sittende senator Raphael Warnock, har vunnet med 51 prosent av stemmene over republikanske Herscel Walker, som får 49 prosent, i Georgias omvalg til Senatet. Dermed har Demokratene styrket kontrollen i Senatet, og får 51 plasser, mot Republikanernes 49.

Senator Raphael Warnock fra Demokratene under feiringen valgnatten, etter å ha vunnet omvalget i Georgia. (CARLOS BARRIA/Reuters)

Georgia-resultatet innebærer særlig to viktige poeng:

Valget anses som nok et slag for Donald Trump foran presidentvalget i 2024, siden Herschel Walker var en Trump-kandidat.

Demokratene får en lettere jobb med å få gjennom politikk i Senatet.

Svekker Trump

– Georgia kan bli husket som staten som knakk Trump en gang for alle, tvitret Scott Jennings, en tidligere rådgiver for den republikanske senatoren Mitch McConnell, da resultatet i Georgia ble klart.

For Republikanerne ble Georgia-valget på forhånd ansett som en test på hvor mye en Trump-kandidat appellerer i velgermassen. Den tidligere fotballstjernen Herschel Walker ble støttet av Donald Trump, men foran omvalget ble det besluttet at Trump skulle holde seg unna Georgia, fordi det ble vurdert at ekspresidentens stil og image kunne virke mobiliserende for Demokratene og skremme vekk potensielle moderate republikanske velgere i Georgia. Walker er likevel uløselig knyttet til Trump, og Warnock kjørte mange reklamer der han viste Trump rose Walker.

I mellomvalget 8. november tapte mange av kandidatene som var støttet av Trump rundt omkring i USA, noe som ble ansett som et slag mot «trumpismen» i partiet, fordi det viste at de har problemer med å nå opp i valg, selv om de vant den republikanske nominasjonen.

– Mange republikanere er ikke glade for det, de har klandret Trump for tapene i mellomvalget, og de ser i økende grad MAGA-fløyen av partiet som en hemsko for partiets sjanser, sier Nathaniel Rakich i det politiske analysenettstedet FiveThirtyEight. MAGA står for «Make America Great Again», Trumps slagord.

– Herschel Walker var ikke bare støttet av Trump, Trump regelrett dro ham inn i racet, sier Rakich.

Dette vil styrke stemmene hos Republikanerne som mener at partiet må legge Trump bak seg og satse på en annen kandidat foran 2024-presidentvalget. Trump har bestemt seg for å stille, men andre kandidater kan komme til å ta opp kampen. Aller fremst i spekulasjonene om dette er Ron DeSantis, selv om han ikke har sagt om han vil stille eller ikke. Han vant en storseier i guvernørvalget i Florida.

Men Walker har også en bakgrunn som kan ha skremt vekk mange moderate velgere, uavhengig av Trump-koblingen. Den tidligere fotballstjernen har ingen politisk erfaring. Han fikk dessuten mye negativ oppmerksomhet foran valget på grunn av anklager fra en ekskjæreste om at han skal ha betalt for en abort hun tok, og senere også å ha prøvd å få henne til å ta abort igjen. Det vekket oppsikt fordi Walker offisielt er sterkt imot abort og har drevet kampanje på grunnlag av det. Han var egentlig offisielt imot abort i absolutt alle tilfeller, men modifiserte seg noe underveis i valgkampen. Han ble også anklaget av sønnen for vold og trusler.

Lettere i Senatet

For Demokratene var valget i Georgia en viktig seier fordi det vil lette arbeidet i Senatet. Det var den siste plassen i Senatet det sto om. Det ble omvalg fordi ingen av kandidatene i Georgia sikret seg over 50 prosent av stemmene 8. november. Demokratene hadde allerede sikret seg flertall i Senatet før omvalget, fordi visepresident Kamala Harris har en ekstrastemme. Med valget i Georgia vil Demokratene styrke seg ytterligere, med 51/49 i Demokratenes favør.

Det vil gi Demokratene større fleksibilitet i arbeidet i Senatet de to neste årene. De kan få gjennom saker uten å bli stoppet av en enkelt «opprører» i partiet. De to siste årene, da plassene har vært fordelt 50/50 i Senatet, har den demokratiske, men konservative, senatoren Joe Manchin vært et hinder for president Bidens forsøk på å få gjennom viktig lovgivning. Joe Manchin var den siste bremseklossen da Biden prøvde å få gjennom sin klima- og stimuleringspakke, men støttet den til slutt, med krav om store justeringer.

Resultatet vil også gjøre det lettere for Biden å få gjennom nominasjoner av dommere.

I tillegg gir det Demokratene en liten buffer mot neste gang senatsplasser skal fylles i 2024, da det er ventet å bli vanskelig for Demokratene i senatsvalg i en del stater.

Avhengig av Trump-effekt?

For Demokratene er valget et tegn på at partiet kan vinne i Georgia, selv om veldig mange i staten i utgangspunktet er republikanskvennlig. Joe Biden vant i staten i 2020, og Demokratene vant begge senatsplassene sist. Men partiet har vunnet i stor grad på grunn av de republikanske senatene som har stilt imot. For Demokratene denne gang var seieren i stor grad et resultat av at republikaneren Herschel Walker skremte vekk en del velgere som ellers ville stemt republikansk.

– Spørsmålet er hva som skjer i 2024 for eksempel dersom Donald Trump ikke er den republikanske nominerte, eller i 2026 eller senere, dersom han er en figur som er ute av syne i republikansk politikk. Det er et åpent spørsmål hvordan demokrater i Georgia vil drive valgkamp og være i stand til å vinne uten en skikkelse som han på andre siden, sier politisk reporter Maya King til podkasten The Daily fra The New York Times.

Hun mener dette vil være et spørsmål for en rekke svingstater ved senere valg: Hvordan Demokratene vil være i stand til å rette et budskap som tiltrekker seg velgere dersom ikke en Trump-lignende politiker er motstanderen.

Også mange demokrater peker på dette.

– Jeg håper virkelig demokrater i Georgia forstår at vi ikke kan være avhengig av at motstanderen er en Donald Trump eller en Herschel Walker, eller at en anti-Trump-stemning redder oss hver gang, sier John Jackson, en demokratisk politiker i Georgia, ifølge Politico.

Presidentemne

Nathaniel Rakich i FiveThirtyEight mener Raphael Warnock har seilt opp som en potensiell presidentkandidat på den demokratiske siden, dersom han ønsker det.

– Han er veldig erfaren i valgkamp, han har hatt noen fantastiske reklamer, han er en finansieringsmaskin, og jeg tror han er i en god posisjon til å vinne en demokratisk nominasjon, sier Rakich.

Han påpeker at Warnock kan appellere både til den progressive og den moderate siden av partiet og har en sterk appell hos svarte velgere.

