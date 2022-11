Trump går til angrep på DeSantis

På sitt eget sosiale medium Truth Social kaller Trump DeSantis en middelmådighet med gode medierelasjoner og beskylder ham for manglende lojalitet.

Det virker som det var et svar DeSantis ga journalister, som har vakt Trumps harme.

– Fake News spør ham om han stiller opp hvis president Trump stiller opp, og han sier: «Jeg fokuserer kun på guvernørvalgkampen, jeg ser ikke inn i framtiden». Når det kommer til lojalitet og klasse, er ikke det riktig svar, sier Trump.

Trump sier også at DeSantis kan takke ham for sin politisk framgang. Han sier at han fikk orden på DeSantis' valgkamp som han hevder hadde raknet helt.

Trump har den siste uka flere ganger gått løs på DeSantis og blant annet begynt å kalle kalt ham Ron DeSanctimonious, Ron den skinnhellige.

Verken Trump eller DeSantis har sagt om de stiller til presidentvalget om to år, men Trump har varslet at han neste tirsdag vil komme med «en meget stor nyhet».

