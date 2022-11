Disse kan være aktuelle kandidater

Tirsdag kveld lokal tid vil tidligere president Donald Trump komme med en «stor kunngjøring», har han varslet tidligere. Dersom han holder det, venter mange at han vil kunngjøre at han stiller som kandidat til presidentvalget i 2024. Men enkelte republikanere har bedt ham om å utsette kunngjøringen. Mellomvalget har skapt usikkerhet og skepsis i det republikanske partiet, både utad og mer i det skjulte. Nå prøver mange av partiets viktigste pengegivere aktivt å støtte andre kandidater, ifølge republikanske kilder og andre som er i kontakt med dem, skriver The Washington Post.

Tre grupper

Noen av dem snakker på betingelse av anonymitet. Det gjør ikke Bobbie Kilberg, en toppgiver til det republikanske partiet i Virginia, som sier hun vil støtte en rekke ikke-Trump-kandidater.

– Donald Trump må bort, punktum, sier hun.

Det var ventet at Republikanerne ville gjøre et godt valg, både basert på målinger og fordi partiet med presidenten, som altså nå er Demokratene, tradisjonelt gjør det dårlig i det første mellomvalget. Republikanerne er ventet å få flertall i Representantenes hus, og var tirsdag kun ett sete fra å sikre 218 seter, som er flertall. Mange kandidater som ble støttet av Trump ble dessuten ikke valgt, noe som anses som en test på hvor valgbare de er.

Denne helgen ble det dessuten klart at Demokratene beholder kontrollen i Senatet. Det skjer etter at Demokratenes kandidater i både Nevada og Arizona vant. Dermed står det 50/49 så langt, i Demokratenes favør. Bare Georgia gjenstår nå, der skal det være omvalg 6. desember. Senatet består av 100 senatorer, to fra hver stat. Senatet har de siste to årene vært delt 50/50 mellom de to partiene, men siden visepresident Kamala Harris har en ekstra stemme, har Demokratene i praksis flertall. Dersom Republikanerne vinner i Georgia, vil det stå 50/50, og man vi få samme situasjon som før, med Demokratene i kontroll. Dersom Demokratene vinner i Georgia, vil de styrke seg ytterligere, med 51/49 i Demokratenes favør.

At guvernør Ron DeSantis, som blir stadig mer ansett som en rival til Trump, gjorde et brakvalg i Florida, har svekket Trump.

Nå er det usikkert hvor tett Republikanerne ønsker å knytte seg til Trump. Den republikanske meningsmåleren Whit Ayres sier til The Washington Post at republikanere kan deles inn i tre: En liten gruppe som er «Never-Trumpers», som er sterkt imot Trump. En mye større gruppe, på 40 prosent, som støtter Trump helhjertet. Så kommer en gruppe på 50 prosent som er «Maybe-Trumpers». De liker politikken hans, men vil helst ikke ha kaoset rundt ham.

– De er åpne for å støtte noen andre som vil gjøre mye av det de vil ha, men uten all bagasjen, sier Ayres.

– Så da er spørsmålet: Hvem?

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, understreker i et intervju i Dagsavisen at Trump fortsatt er den mest sannsynlige kandidaten.

– Han er fremdeles favoritt til å bli republikanernes kandidat, selv om mange av kandidatene han støttet tapte i mellomvalget. Etter at Florida-guvernør Ron DeSantis ble gjenvalgt med nesten 20 prosentpoeng, er det mange som holder ham som favoritt til å bli republikanernes kandidat i 2024. Men vi er mange som har spådd Trumps endelikt tidligere, og tatt grundig feil, sier Løkke.

[ – Dette er veldig dårlig for Trump ]

Mulige kandidater

Trump har altså fortsatt en sterk posisjon i partiet, men spekulasjonene rundt andre kandidater har likevel skutt fart.

I en oversikt over de mest aktuelle republikanske kandidatene som The Washington Post har vurdert, anses nå Ron DeSantis faktisk som en mer sannsynlig kandidat i 2024 enn Trump. Oversikten er rangert både ut fra sannsynligheten for at de stiller, og hvor godt de vil gjøre det.

Her er de mest aktuelle republikanske kandidatene, i rangert rekkefølge, ifølge oversikten:

1. Ron DeSantis, guvernør i Florida. Har styrket seg enormt etter Florida-seieren.

2: Donald Trump, ekspresident. Leder fortsatt på målingene over kandidater, men har fått problemer med å vise til at han kan vinne etter mange nederlag.

3. Mike Pence, eks-visepresident. Kan komme til å stille. Kom på kant med Trump da han nektet å utrope Trump som valgets rettmessige vinner etter 2020-valget.

Tidligere visepresident Mike Pence tippes som en av de mulige kandidatene på republikansk side. (Jose Luis Magana/AP)

4. Glenn Youngkin, guvernør i Virginia som vant i 2021. Tidligere Trump-alliert som i det siste har tatt noe mer avstand til deler av «trumpismen».

5. Tim Scott, senator i South Carolina som vant med hele 26 prosentpoeng i valget.

6. Kari Lake, kandidat i senatsvalget i Arizona. Trump-lojalist og stigende stjerne. Men uaktuell om hun taper i Arizona, som det kunne ligge an til mandag.

President Donald Trump har støttet Kari Lake i senatsvalget i Arizona. Men Lake tapte der, ble det meldt natt til tirsdag. (MARIO TAMA/AFP)

7. Ted Cruz, senator fra Texas. Profilert republikaner som var med i kandidatkampen i 2016.

8. Nikki Haley, tidligere FN-ambassadør under Trumps presidentskap.

9. Mike Pompeo, tidligere utenriksminister under Trump.

10. Rick Scott, senator fra Florida.

[ Dagsavisen møtte fans i Florida: Dette er Ron DeSantis ]

[ Trumpisten Kari Lake kan gå mot tap ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen