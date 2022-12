Omvalg i Georgia tirsdag: Derfor er valget viktig

Rekordmange – hele 1.8 millioner velgere – har forhåndsstemt før senatsvalget i delstaten Georgia 6. desember, der kampen står mellom sittende senator, demokratiske Raphael Warnock, og den republikanske kandidaten Herschel Walker. Begge partier har kastet millioner av dollar inn i valgkampen de siste ukene, til tross for at kontrollen av Senatet allerede er avgjort.

Løpet er jevnt, men en måling som kom ut fredag viser et lite overtak for Warnock, og han er svak favoritt på oppløpssiden, ifølge Politico.

Den demokratiske kandidaten, senator Raphael Warnock, fikk drahjelp av Barack Obama på et valgmøte i Atlanta, Georgia, 1. desember. (WIN MCNAMEE/AFP)

For Demokratene vil seieren trolig bety en lettere jobb med å få gjennom politikken i Senatet. For Republikanerne anses valget som en test på hvor mye en Trump-kandidat appellerer i velgermassen. Den tidligere fotballstjernen Herschel Walker ble støttet av Donald Trump, men foran omvalget ble det besluttet at Trump skulle holde seg unna Georgia, fordi det ble vurdert at ekspresidentens stil og image kunne virke mobiliserende for Demokratene og skremme vekk potensielle moderate republikanske velgere i Georgia.

Abortskandale

De to kandidatene har ulik appell til ulike velgergrupper. Blant afroamerikanere, som utgjør en tredel av Georgias velgermasse, har demokraten Warnock overveldende støtte. Selv om både Warnock og Walker er afroamerikanske, oppfattes Walker av mange svarte ikke som en som representerer deres interesser.

Walker appellerer derimot i større grad til hvite, og hvis mange nok hvite republikanere stemmer på Walker, kan han vinne. Han håper særlig å få hvite evangeliske kristne velgere til å komme ut for å stemme. Men det er stor forskjell på de hvite velgerne når det gjelder utdanningsnivå og hvem de støtter: Walker har svært stor støtte blant hvite med lav utdanning; blant dem støtter 83 prosent Walker og kun 17 prosent Warnock. Blant hvite med høy utdanning har ikke Walker et like stort overtak: Han har kun støtte av 51 prosent hos hvite med høy utdanning, mens 47 prosent støtter Warnock, ifølge CNN.

Republikanernes kandidat, Herschel Walker, på et valgmøte i Loganville i Georgia 4. desember. (ALEX WONG/AFP)

Walker fikk mye negativ oppmerksomhet foran valget 8. november på grunn av anklager fra en ekskjæreste om at han skal ha betalt for en abort hun tok, og senere også å ha prøvd å få henne til å ta abort igjen. Det vekket oppsikt fordi Walker offisielt er sterkt imot abort og har drevet kampanje på grunnlag av det. Han var egentlig offisielt imot abort i absolutt alle tilfeller, men modifiserte seg noe underveis i valgkampen. Han ble også anklaget av sønnen for vold og trusler.

Støter fra seg?

Faren for Walker er at han kan ha støtt fra seg republikanske moderate velgere. I guvernørvalget i Georgia, som også ble holdt 8. november, vant den republikanske kandidaten, sittende guvernør Brian Kemp. I motsetning til Walker, var ikke Kemp en Trump-kandidat. Kemp fikk 200.000 flere stemmer enn Walker, noe som indikerer at det er en gruppe velgere som gjerne stemmer republikansk dersom kandidaten er mer moderat, men som ikke var villig til å støtte en kandidat som Walker.

33 år gamle Steve Williams er en slik velger. Han stemte for republikanske Brian Kemp i guvernørvalget, men stemte likevel for demokratiske Warnock i senatsvalget, og kommer til å gjøre det igjen, sier han til The Washington Post. Han vil sende en beskjed som han tror mange velgere som han gjorde i mellomvalget:

– Republikanerne kan ikke forvente at vi stemmer på søppelkandidater, sier han til avisen.

Viktig valg

Det er den siste plassen i Senatet som skal fordeles når Georgia går til omvalg. I Georgia er regelen at det blir omvalg dersom ikke en kandidat sikrer seg over 50 prosent av stemmene, og det gjorde ingen av kandidatene i år. I valget 8. november var det også en tredje kandidat fra libertarianerne, og det bidro til at ingen av de to andre nådde over halvparten av stemmene. Demokratiske Warnock fikk 49,4 prosent og republikanske Walker fikk 48,5 prosent.

Det er allerede klart at Demokratene har sikret seg flertall i Senatet, mens Republikanerne har sikret seg flertall i Representantenes hus. Senatet har til sammen 100 plasser, to fra hver stat. Demokratene har så langt 50 seter og Republikanerne 49 etter mellomvalget 8. november. Dersom Republikanerne vinner i Georgia, vil det stå 50/50, men siden visepresident Kamala Harris har en ekstra stemme, vil Demokratene i praksis uansett ha flertall. Dersom Demokratene vinner i Georgia 6. desember, vil de styrke seg ytterligere, med 51/49 i Demokratenes favør.

Det kan være viktig for Demokratene, fordi partiet vil få større fleksibilitet i arbeidet i Senatet de to neste årene, uten å være avhengig av visepresidentens stemme. De kan få gjennom saker uten å bli stoppet av en enkelt «opprører» i partiet. De to siste årene, da plassene har vært fordelt 50/50 i Senatet, har de demokratiske, men konservative, senatorene Joe Manchin og Kyrsten Sinema vært bremseklosser for president Bidens forsøk på å få gjennom viktig lovgivning. Joe Manchin var den siste bremseklossen da Biden prøvde å få gjennom sin klima- og stimuleringspakke, men støttet den til slutt, med krav om store justeringer.

