EU roser britene for pragmatisk tone

Forhandlingene skal løse handelsproblemene som har oppstått mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia etter brexit.

– I dag er våre samtaler med London preget av en ny og mer pragmatisk tone, det er jeg glad for, sa von der Leyen da hun talte under et besøk i Irland torsdag.

– Ved å bruke sunn fornuft og fokusere på sakene som virkelig teller i Nord-Irland, så tror jeg vi kan nærme oss en løsning på de praktiske spørsmålene rundt protokollen, sa hun og la til at hennes kontakt med Storbritannias nye statsminister Rishi Sunak har vært «oppmuntrende».

Brexit-forhandlingene mellom Storbritannia og EU har tidligere vært preget av harde fronter og tilsynelatende manglende kompromissvilje. Det er britene som ønsker en reforhandling av avtalen, som har ført til mer byråkrati i forbindelse med varetransport som går via Irskesjøen mellom Nord-Irland og det britiske fastlandet. Målet har vært å ikke skape en hard grense mellom Nord-Irland og EU-landet Irland.

Verken regjeringen i London eller protestantiske lojalister i Nord-Irland har vært fornøyd med denne delen av brexitavtalen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!