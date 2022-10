Spår at kong Charles vil slanke kongehuset

Nå som det er kong Charles som bestemmer, kan det godt tenkes at han kommer til å ville kutte ned på titler i det britiske monarkiet, slik man har gjort i flere andre europeiske land, blant annet Sverige og Danmark.

Dronning Elizabeths fire barn har alle barn og det er blitt mange titler etter hvert: kong Charles, prinsesse Anne, prins Edward og prins Andrew, selv om sistnevnte har mistet tittelen kongelig høyhet samt alle militære grader og oppdrag for kongehuset etter at han ble saksøkt for overgrep mot en mindreårig jente.

– Det er mange prinser og prinsesser i Storbritannia og det britiske monarkiet får kritikk for å være stort og dyrt. Og det har vært en generell følelse at de ikke trenger å være fullt så mange kongelige og ha fullt så mange slott som det har vært under dronning Elizabeth, sier Trond Norén Isaksen, historiker og forfatter av fem bøker om norske og europeiske kongehus.

– Det spås at prinsesse Beatrice og Eugenie vil ble ladies framfor prinsesser?

– Det kan tenkes. Og på en måte er det litt synd om det er deres titler som ryker, for de er jo de minst skandaleombruste prinsessene i familien. Det eneste oppsiktsvekkende ved dem er vel kanskje dårlige hattevalg, sier Trond Norén Isaksen spøkefullt.

Prins Andrews omgang med milliardæren Jeffrey Epstein, og anklagene om seksuelle overgrep kan være medvirkende årsak til at døtrene hans kan miste sine titler, skriver Fox News. Trond Norén Isaksen tror ikke det er usannsynlig.

– Det er jo mulig, og ikke bare for prins Andrews dårlige dømmekraft, men for hans manglende ydmykhet når han i etterkant er blitt konfrontert med saken, sier Isaksen.

RACING-ENG-EPSOM-DERBY Artig med hatt: de to prinsessene Eugenie og Beatrice har alltid hatt sans for å pynte seg med fancy hodeplagg. (BEN STANSALL/Afp)

Naturlig avgang

Trond Norén Isaksen peker også på den europeiske trenden ved at man reduserer størrelsene på kongehusene, slik man har gjort for eksempel i Danmark, Spania, Belgia, Norge, Nederland – egentlig alle de andre europeiske kongedømmene i større og mindre grad.

– Så følelsen er at tiden kan ha kommet til Storbritannia, sier Trond Norén Isaksen.

– Samtidig vil litt av antallet bli redusert av seg selv. For eksempel er dronning Elizabeths søskenbarn, hertugen av Gloucester og hans kone, hertugen av Kent og hans kone i 70-80-årene, og prinsetitler går bare i to generasjoner, så her vil det etter hvert bli en slags naturlig avgang, sier Trond Norén Isaksen.

FYRSTEBRYLLUPET I MONACO - BRYLLUPSGJESTER ANKOMMER Grevinne Sophie og prins Edward har valgt bort å gi barna prins- og prinsessetitler. (Lise Åserud/NTB)

Ikke økonomi

Ifølge Isaksen er det monarkens sønner og barna til monarkens sønner som har kongelige titler og det er derfor Beatrice og Eugenie har prinsessetitler, selv om de ikke er såkalt arbeidende kongelige. Og prins Edward og hans barn har valgt å ikke bruke sine titler.

– Det skyldes at Beatrice og Eugenie ble født i 1988 og 1990, mens på nittitallet kom moderniseringsprosessen som gjorde at da prins Edward giftet seg i 1999 så bestemte de seg for at barna deres ikke skulle bruke de kongelige titlene sine. De tituleres da som sønn og datter av en jarl, forklarer Isaksen.

– Er det et økonomisk spørsmål?

– Egentlig ikke, for de får ikke apanasje, men kongen lønner de arbeidende kongelige ut fra det som kalles the sovereign grant – betalingen som årlig betales til monarken av regjeringen for å finansiere monarkens offisielle oppgaver, forklarer Isaksen.

Britain Royals Funeral Photo Gallery Familien samlet under dronning Elizabeths begravelse nylig. (Hannah Mckay/AP)

Konfliktsky

Han har forståelse for at kong Charles kan komme til å ville slanke kongehuset i tråd med rådende tanker om moderne monarkier. I tillegg hevder mange at kongen slett ikke er like bløthjertet overfor prins Andrew som dronning Elizabeth var.

– Ifølge kilder som for eksempel Sarah Ferguson så var Dronning Elizabeth en noe konfliktsky person. Hver gang hun prøvde å ta opp skilsmissen med svigermor så måtte dronningen ut og lufte corgiene, sier Isaksen.

Familien samlet i yngre dager - de kongelige hundene er med. (AFP/AFP)

– Og prins Philip som vel ofte var den som kunne skyte når noen måtte dø, som det ble sagt av Gerhardsen. Men på slutten var dronningen ganske hard både mot prins Andrew, Harry og Meghan. Så sent som i september ble det rapportert i The Times at Andrew var på Balmoral og lobbyerte for mulighetene for å få tilbake sin kongelige rolle. Dronningen, som nok var klar over at hun hadde kort tid igjen å leve tok nok med daværende prins Charles og prins William på alle avgjørelser, siden det dreide seg om monarkiets fremtid, sier Isaksen.

Blir det en slanking av kongefamilien, vil det måtte få effekt på hva slags kongelige kan ha i fremtiden.

– I Storbritannia er det en forventning at mange or skal ha en kong beskytter. Om det så bare skal avdukes en plakett skal det være en kongelig til stede. Og om de skal ha færre kongelige i fremtiden må dette endres, sier Trond Norén Isaksen til Dagsavisen.

