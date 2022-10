Ny bok om Donald Trump: – Ville sparke datter og svigersønn

Tirsdag kom boka «Confidence Man» ut – en bok om Donald Trump skrevet av The New York Times-journalisten Maggie Haberman, som har fulgt Trump helt siden 1990-tallet. Boka har fått mye forhåndsomtale, og er laget ut fra intervjuer med flere enn 200 kilde, deriblant tidligere rådgivere av ekspresidenten og også tre intervjuer med Trump selv.

Boka inneholder en rekke oppsiktsvekkende detaljer som blir omtalt i medier tirsdag, blant annet BBC og New York Magazine:

1)

Ifølge Habermans bok var Trump ikke langt unna å tvitre at datteren Ivanka og svigersønnen Jared Kushner, som var rådgivere i Trump-administrasjonen, skulle slutte. Det skjedde i et møte med daværende stabssjef John Kelly og juridisk rådgiver i Det hvite hus, Don McGahn. Ifølge boka ble Trump stoppet av Kelly, som rådet ham til å snakke med datteren og svigersønnen først. De ble ikke sparket, og ble sittende i sine stillinger til Trump gikk av. Trump har avvist at han noen gang hadde tenkt å sparke dem.

2)

Trump tok kontakt med sin advokat Rudy Giuliani, som også er tidligere New York-ordfører, da det så ut til at Trump hadde tapt valget i 2020.

– Okay, Rudy, du styrer. Gå amok, gjør hva du vil. Jeg bryr meg ikke, skal Trump ha sagt, etter at andre advokater nektet å gå så langt som Trump ville for å endre valgresultatene, skriver BBC.

3)

Ansatte i Det hvite hus oppdaget flere ganger at toalettene var tette, og at det var fordi dokumenter var skylt ned i do. Han skal også ha revet opp dokumenter, ifølge boka – noe som er imot en lov som sier at dokumenter som er laget eller mottatt av presidenten er amerikanske myndigheters eiendeler og skal tas hånd om av nasjonalarkivet etter presidentskapet. Avsløringene kommer i forlengelsen av at gradert materiale i sommer ble beslaglagt av FBI i Trumps bolig i Mar-a-Lago.

– Tror han vil ha revansj

Trump har på sosiale medier sagt at flere av opplysningene ikke stemmer.

Maggie Haberman har fulgt Trump helt siden han var en forretningsmann i New York på 1990-tallet. Underveis i bokskrivingen har det kommet ut flere saker fra stoffet hun har hatt tilgang til.

I et intervju med The New York Times sier Haberman dette om spekulasjonene rundt hvorvidt Trump vil stille igjen i presidentvalget i 2024:

– Jeg tror Trump savner pompøsiteten og den juridiske beskyttelsen presidentskapet ga ham. Jeg tror også han ønsker revansj over Biden, og over media, og over en hel rekke mennesker. Og han ønsker å kunne samle inn penger og få oppmerksomhet, og begge deler vil forsvinne dersom han ikke stiller. Det jeg ikke er sikker på, er om han virkelig ønsker å gå gjennom en ny valgkamp, delvis fordi han er blitt såpass mye eldre og delvis fordi han virker generelt mindre engasjert. Men det vil komme for en dag i de kommende ukene og månedene.

