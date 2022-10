– Blir avgjørende for regnskogen

– Brasil har vært stjerneeksempel på at det går av å redusere avskoging raskt, og veldig mye skjedde da Lula var president. Pendelen har svingt voldsomt under Bolsonaro, da man har gått fra å redusere avskogingen til en stor økning, sier Anders Haug Larsen, avdelingsleder for politikk, kommunikasjon og marked i Regnskogfondet, til Dagsavisen.

Jair Bolsonaro og Luiz Inácio Lula da Silva (innfelt) går videre til andre runde i valget i Brasil. Det blir et skjebnesvangert valg for regnskogen, mener Regnskogfondet. Dette bildet fra 2017 viser et avskoget område. (AFP)

Det er klart for en andre runde 30. oktober i presidentvalget i Brasil, etter at ingen av kandidatene fikk over 50 prosent i første runde søndag. Ifølge Brasils største TV-kanal Globo fikk Brasils ekspresident Lula da Silva 48,4 prosent av stemmene, mot president Jair Bolsonaros 43,2 prosent. Den neste runden står dermed mellom de to erkerivalene.

Første runde var jevnere enn antatt, og de mest optimistiske Lula-tilhengerne hadde håpet Lula ville få over 50 prosent og dermed slippe en ny runde.

Voldsomme tall

Regnskogfondet mener valget blir skjebnesvangert for regnskogen i Brasil. Ifølge fondet har avskogingen økt med 73 prosent under president Jair Bolsonaro, som har vært president de fire siste årene. Da Luiz Inácio Lula da Silva var president mellom 2003 og 2011 ble avskogingen derimot redusert med 68 prosent da Lula, ifølge Regnskogfondet.

– Mye av dette er en bevisst politikk, der miljøinstitusjonene under Bolsonaro har mistet både budsjettene og mandatene, slik at det i praksis er blitt fritt fram å foreta ulovlig avskoging fordi det ikke blir straffet, sier Anders Haug Larsen.

Regnskogfondet sier det har vært en dramatisk økning i vold under valgkampen, også mot urfolk, og fondet frykter nå økt skogkriminalitet og vold fordi kriminelle kan se denne perioden som potensielt siste mulighet til å ustraffet fortsette ulovlig virksomhet.

– Dette er en frykt før valget 30. oktober, men også fram til nyttår, før Lula, dersom han vinner, tar over som president, sier Larsen.

– Det er viktigere enn noen gang at verdenssamfunnet følger med, og ikke importerer varer som kommer fra avskogede områder.

Lula kunne ikke stille i valget i 2018 fordi han var i fengsel, dømt for korrupsjon, og mange mener det er et bemerkelsesverdig comeback at han nå er tilbake. Bolsonaro har kalt ham en tyv. Bolsonaro på sin side har vært en svært kontroversiell president. Han ble valgt for fire år siden med løfte om hard kamp mot korrupsjon og kriminalitet, men har vakt oppsikt med rasistiske, homofobe og kvinneundertrykkende uttalelser. Han har fått kallenavnet «Tropenes Trump». Bolsonaro har fått knallhard kritikk for håndteringen av koronapandemien, da han kalte covid-19 «en liten influensa» mens dødstallene steg dramatisk i Brasil.

Høye matpriser

Anders Haug Larsen sier Lula har lovet å gjeninnføre mandatene og budsjettene til miljøorganisasjonene dersom han vinner.

– Han ønsker å gjeninnføre en pakke med politikkområder som var grunnlag for å redusere avskogingen, men som er blitt lagt på is under Bolsonaro. Han vil også sikre urfolksområder, både eksisterende og nye. Det har tidligere vist seg å være særdeles effektivt for å redusere avskogingen, sier Larsen.

Men selv dersom Lula skulle vinne, vil han ikke få det lett, påpeker han.

– Lula vil trenge støtte i Kongressen, og det kan bli vanskelig, så det vil kreve et stort politisk håndverk. Mye vil kunne gjeninnføres, men Lula vil også være avhengig av at det internasjonale samfunnet stiller opp, blant annet ved å premiere handel med varer som ikke fører til avskoging.

Luiz Inacio Lula da Silva vinker til tilhengerne med sin kone Rosangela "Janja" under første runde av valget. (CAIO GUATELLI/AFP)

Nå blir det hard kamp om velgerne foran neste runde.

– Det var 30 millioner som ikke stemte eller stemte blankt. Så har man velgerne som stemte på andre kandidater enn Lula eller Bolsonaro i første runde. De andre kandidatene var nærmere Lula enn Bolsonaro politisk, sier Larsen.

Men velgerne i Brasil har mange saker som opptar dem og som kan komme før regnskogen i deres prioriteringer. Blant annet har økte matvarepriser ført til en hard økonomisk hverdag for mange i Brasil.

«Bare Gud»

Spørsmålet er også om Bolsonaro vil akseptere et eventuelt nederlag. Han har fått mye oppmerksomhet etter at han sa at «bare Gud» kan fjerne ham fra presidentjobben, skriver BBC.

Samfunnsgeograf og forfatter Torkjell Leira sa i et intervju med Dagsavisen rett før valget at han er overbevist om at Bolsonaro kommer til å utfordre valgresultatet dersom han taper.

– Han følger Trumps oppskrift til punkt og prikke: Spre usikkerhet og så tvil om valgsystemet er til å stole på, for så å kunne avfeie valgresultatet om han taper, sa Leira til Dagsavisen.

Han har nylig gitt ut boka «Kunsten å drepe et demokrati», som handler om utviklingen i Brasil under Jair Bolsonaros presidentperiode. Han mener at den sittende presidenten har alt å vinne, både på lang og kort sikt, på å ikke respektere valgresultatet.

– Blant tilhengerne sine vil han kunne framstå som den moralske vinneren, han som ble frastjålet valget, slik som Trump har gjort. Så når han eller en av sønnene hans skal stille til valg om fire år, kan han vise til 2022 og si at valget ble stjålet, og at de skal ta hevn, sier Leira.

Bolsonaro har i flere år kommet med påstander om at valgsystemet i Brasil kan bli rigget, uten å ha lagt fram bevis. Flere frykter at Brasil etter valget kan stå overfor opptøyer av samme type som kongresstormingen i Washington DC 6. januar i fjor.

Torkjell Leira tror det usannsynlig at Bolsonaro vil få med seg militæret på å forkaste valgresultatet. Men det mange frykter, er at Bolsonaro kan prøve å innføre unntakstilstand eller et spesialregime i forsøk på å utsette valgopptellingen, forpurre opptellingen, få ny opptelling eller nyvalg. På grunn av høy beredskap tror ikke Leira at sammenstøt eller storming av kongressen i Brasília er sannsynlig.

– Jeg er mye mer bekymret for at det kan komme voldshendelser andre steder i Brasil; at de mer radikale og væpnende tilhengerne hans gjør sabotasje, angriper valglokaler eller Lula-tilhengere, sa Leira til Dagsavisen.

