Valgmedarbeidere i USA skal lære å takle mulige voldshendelser

Før det såkalte mellomvalget i november får amerikanske valgmedarbeidere tilbud om å lære «trygg deeskalering» i konfrontasjoner med velgere som kan utarte, skriver CNN. Føderale myndigheter står bak tilbudet, som er rettet mot valgfunksjonærer både på delstatsnivå og lokalt nivå.

Tilbudet understreker den bekymringen som henger over det kommende mellomvalget, skriver nettsida. Tirsdag 8. november skal amerikanske velgere stemme fram en rekke folkevalgte. Blant annet står hele Representantenes hus på valg, det samme gjør en tredel av Senatet.

I tida etter presidentvalget i 2020 har både trusler om vold og trakassering vært rettet mot valgfunksjonærer. Bak mange av truslene har det stått folk som tror på konspirasjonsteorien om at valgfusk sikret Joe Biden seieren over Donald Trump. Trump har gjentatte ganger hevdet at valget ble stjålet fra ham.

Blant opplæringen valgfunksjonærer nå får tilbud om, er ikke-konfronterende teknikker som skal kunne brukes i møte med sinte velgere, ifølge en e-post CNN har fått tilgang på. De skal også læres opp i å blant annet avgjøre når det er behov for å tilkalle politi.

[ Dette er de store pågående Trump-etterforskningene ]

Har bedt om støtte

Valgfunksjonærer og støttespillere har flere ganger i opptakten til mellomvalget bedt om støtte for å håndtere trakassering og den feilinformasjonen som kan utløse det. Flere valgmedarbeidere har sagt opp, og det er meldt inn en rekke uønskede hendelser til en innsatsgruppe i justisdepartementet.

Frykt for voldsepisoder ved valglokalene var også blant temaene i et møte mellom FBI og departementet for innenlandsk sikkerhet (DHS) torsdag denne uka, ifølge kilder med kjennskap til saken. Det var ikke snakk om at det foreligger nye konkrete trusler mot amerikanske valg, men det ble understreket at flere land fortsatt prøver å påvirke valgresultater. Hackerangrep er en annen frykt i forkant av valget.

Før presidentvalget i 2020 var det en reell frykt for at det kunne bryte ut vold i USA. Det hvite hus forberedte seg med høye gjerder, butikker tok ekstra forholdsregler og både føderale og lokale myndigheter var i full beredskap. Før valgdagen hadde Trump bedt tilhengerne sine om å overvåke og passe på hvordan valget gikk for seg i valglokaler landet rundt.

[ Frykt for trusler og bråk i presidentvalget i USA ]

Ekstra forholdsregler

Forskere ved International Crisis Group (ICG) – en organisasjon som hyppig rapporterer om land i fare for å havne i voldelig konflikt – lanserte før valget en 30 siders lang rapport som slo fast at «det amerikanske presidentvalget i 2020 representerer risiko som ikke er sett i nyere historie». Det skrev CNN.

Som Dagsavisen skrev framholdt rapporten at det var sannsynlig at vold kunne bryte ut under stemmegivning eller langvarig opptelling av stemmesedlene. Også lokale og føderale myndigheter uttrykte bekymring for uro og vold – særlig hvis valgresultatet lot vente på seg, ifølge The Washington Post. Økning i våpensalg, oppgang i nettfora der høyreekstreme samles, og en økende voldsretorikk fra daværende president Trump selv, ble trukket fram som urovekkende signaler som kunne peke i retning av vold og uro.

Den ideelle organisasjonen Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) konkluderte etter analyser av flere enn 80 amerikanske militsgrupper at de høyreekstreme militsene ble stadig mer aktive og at de utgjorde «en alvorlig trussel mot amerikanske velgeres sikkerhet».

Selve valgdagen i 2020 gikk stort sett rolig for seg. Men 6. januar 2021, dagen valgresultatet skulle godkjennes, stormet mange Trump-tilhengere Kongressen.

[ USA går til valg - forbereder seg på vold ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen