Bekymring for dronning Elizabeths helse – familien reiser for å være med henne

Onsdag ble det kjent at dronningen måtte avlyse oppdrag etter råd fra legene. De anbefalte henne da å hvile.

Nå anbefaler legene at dronningen er under medisinsk overvåking. De nærmeste familiemedlemmene er informert om utviklingen i dronningens helse.

– Etter nye undersøkelser i morges er dronningens leger bekymret for hennes majestets helse og anbefaler at hun er under medisinsk overvåking. Dronningen har det komfortabelt og er på Balmoral, heter det i en uttalelse fra slottet.

Familien på vei

Balmoral er dronningens residens i Skottland. Dronning Elizabeth er 96 år gammel.

Dronningens sønn, prins Charles og hans kone, hertuginne Camilla, samt Charles' eldste sønn prins William, reiser til Balmoral for å være med henne, opplyser Kensington Palace.

Dronning Elizabeth er verdens lengstsittende nåværende monark. Tirsdag tok hun imot landets nye statsminister Liz Truss på Balmoral. Det er første gang hun ønsker en ny statsminister velkommen der. Årsaken til det var dronningens helse.

– Hele landet kommer til å være svært bekymret, sier statsminister Truss om beskjeden fra dronningens leger.

– Mine og folkets tanker er med hennes majestet og hennes familie, legger statsministeren til.

Debatt i Underhuset ble avbrutt

En debatt om energiplanen til Truss ble avbrutt i Underhuset da nyheten ble kjent.

– Jeg vet jeg snakker på vegne av hele parlamentet når jeg sier at vi sender våre beste ønsker til hennes majestet, dronningen, og at hun og kongefamilien er i våre tanker og bønner i denne tiden, sa speaker i parlamentet Ian Blackford.

Fakta om dronning Elizabeth

Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London.

Fra 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh fram til hans død i april 2021. Fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og tolv oldebarn.

Britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde.

Kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953.

Hun er også overhode for Samveldet av nasjoner og statsoverhode for 14 av samveldelandene utenom Storbritannia.

Verdens eldste monark og den som har sittet nest lengst på tronen, etter Thailands kong Bhumibol, som døde i 2016. Han var konge i 70 år og 127 dager.

Elizabeth er den britiske monarken som har sittet lengst på tronen noensinne, etter at hun slo den gamle rekorden til sin tippoldemor dronning Victoria, som satt i 63 år og sju måneder på tronen.

Dronning Elizabeth er tremenning med kong Harald, ettersom hennes far var fetter av avdøde kong Olav.

Hun har vært på statsbesøk i Norge tre ganger – under kong Haakon (1955), kong Olav (1981) og kong Harald (2001).

Kilder: NTB arkiv, BBC

