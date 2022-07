Tungvektere kaster seg inn i kampen om å bli britisk statsminister

Både Hunt og Javid er tidligere helseministre, og de kunngjorde sent lørdag kveld at de stiller. Mordaunt fulgte etter søndag formiddag. Dermed er det allerede ni kandidater i det som kan bli en bitter konkurranse.

Verken Hunt, Javid eller Nadhim Zahawi, nettopp utnevnt til finansminister, er favoritter blant konservative partimedlemmer, men de er de mest framtredende kandidatene hittil.

Mordaunt, som er handelsminister, er det mange mener kan være en kompromisskandidat.

Også Zahawis forgjenger Rishi Sunak stiller som kandidat. Han gikk av i protest mot Johnson sammen med Javid, og utløste mannefallet i regjeringen som tvang partilederen til å trekke seg. Sunka er inntil videre favoritt til å ta over som partileder.

Samferdselsminister Grant Shapps og utenriksminister Liz Truss, i tillegg til Suella Braverman, Kemi Badenoch og Tom Tugendhat, er også aktuelle kandidater, selv om ikke alle ennå har kunngjort sitt kandidatur.

Tung støtte til Sunak

Sunak fikk straks støtte fra flere ledende parlamentsmedlemmer etter at han kunngjorde sitt kandidatur i en video i sosiale medier, men samtidig er det ifølge Financial Times mye sinne mot ham blant Johnsons støttespillere.

Både Javid og Hunt, som kunngjorde sine kandidatur i Sunday Telegraph, sier at de vil kutte selskapsskatten fra 25 til 15 prosent. Javid sa at han også vil kutte eller endre andre skatter.

Johnsons forrige motkandidat

Hunt, som har vært både utenriksminister og helseminister, var Johnsons motkandidat sist, men gikk på et overbevisende tap og ble prompte avsatt fra regjeringen.

Zahawi lovte også lavere skatt for enkeltpersoner, familier og selskaper og å fortsette utdanningsreformer han startet mens han var utdanningsminister.

Grant Shapps sier til Sunday Times at han ikke vil skrive ut nyvalg dersom han får jobben som statsminister.

Begge de to foregående statsministrene, Theresa May og Boris Johnson, skrev ut nyvalg etter at De konservative sørget for at de fikk statsministerjobben.

Wallace stiller ikke

Samme dag melder forsvarsminister Ben Wallace, som mange har pekt på som en favoritt til statsministerjobben, at han ikke ønsker å stille.

– Etter å ha overveid det nøye og diskutert det med kollegaer og familien har jeg bestemt meg for at jeg ikke vil stille som partilederkandidat for De konservative, skriver Wallace på Twitter lørdag.

Han skriver videre at det var et vanskelig valg, men at han vil konsentrere seg om jobben som forsvarsminister.

Valg til høsten

– Jeg ønsker alle kandidater lykke til, og håper vi rask kommer tilbake til utfordringene som vi er folkevalgt til å håndtere, sier Wallace.

Det er ventet at det kan komme så mange som 15 kandidater, men flere sier det er viktig at listen kortes ned raskt, helst innen sommerferien som starter 21. juli.

Partimedlemmene velger kandidaten i en uravstemning etter at partiets parlamentsmedlemmer gjennom flere avstemninger har redusert listen til en kortliste med to navn.





