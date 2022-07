Dette er Boris Johnsons største skandaler

Etter flere dager med oppsigelser i og rundt Boris Johnsons regjering skal den britiske statsministeren torsdag ha gått med på å trekke seg, ifølge britiske medier. Det skjer etter at flere enn 50 politikere har sagt opp jobbene sine og flere statsråder har bedt Johnson om å gå.

Det skjer nesten tre år etter at Johnson i 2019 tok over etter Theresa May. Selv om han er ventet å trekke seg torsdag, kommer Johnson trolig til å bli sittende fram til en ny partileder utpekes på partikongressen i oktober, sier en kilde til Sky News.

I løpet av årene har han vært i hardt vær en rekke ganger:

Ulovlig stenging av parlamentet

I september 2019, tre måneder etter at Boris Johnson kom til makten, kom de første påstandene om at han burde gå av. Statsministeren stengte parlamentet i fem uker, noe det ble antatt at han gjorde for å unngå at de folkevalgte satte en stopper for brexit uten en framforhandlet avtale. Høyesterett fastslo at suspenderingen var i strid med loven, og daværende Labour-leder Jeremy Corbyn mente Johnson burde gå av.

Påstander om forretningskvinne

I samme måned som stengingen av parlamentet, ble Johnson møtt med anklager om misbruk av embete. Avisen The Sunday Times skrev at Johnson tillot den amerikanske forretningskvinnen Jennifer Arcuri, som han var venn med, å delta i handelsoppdrag og motta sponsorpenger. Politiet etterforsket saken, men kom ikke fram til at loven var brutt. De fastslo imidlertid at Johnson burde ha oppgitt sine bånd til Arcuri.

Brysom rådgiver

Det er først med koronapandemien at skandalene virkelig begynte å tårne seg opp for Johnson. I mai 2020, da regjeringen hadde innført knallharde koronarestriksjoner, dro hans nære rådgiver Dominic Cummings til foreldrenes eiendom i Durham. På kontroversielt vis sto Johnson side om side med rådgiveren sin, men i november var Cummings ferdig. Han har senere bidratt til flere skandaler og fått stor medieoppmerksomhet ved å angripe statsministeren utenfra.

Boris Johnson sammen med tidligere rådgiver Dominic Cummings (t.v.) i september 2019. (DANIEL LEAL/AFP)

Cummings har blant annet hevdet at Johnson på et møte sa at han heller ville se likene hope seg opp enn å gå inn for en tredje lockdown. Johnson har benektet påstanden. Den omstridte tidligere rådgiveren har også sagt at han anså Johnson som uskikket for jobben.

Koronahåndteringen

Johnsons håndtering av koronapandemien har også ført til massiv kritikk. Blant annet fikk statsministeren kritikk i en rapport laget av to kontrollkomiteer i Underhuset. Troen på flokkimmunitet og famling i starten av koronapandemien førte til et av de verste feilstegene i britisk folkehelse noensinne, konkluderte rapporten.

Boris Johnson under en koronapressekonferanse i januar 2021. Han har fått kritikk for koronahåndteringen. (JUSTIN TALLIS/AP)

Regjeringen og Johnson fikk tidlig sterk kritikk for å ha kommet for sent i gang med nedstengninger våren 2020, da koronapandemien hadde kommet til landet. Landet innførte restriksjoner senere enn mange andre land i Europa. Pårørende til personer som har dødd av covid-19, har flere ganger gått hardt ut mot statsministeren og regjeringen.

I takt med at vaksineringen skjøt fart avtok noe av kritikken, men så langt er rundt 180.000 koronadødsfall registrert i Storbritannia.

Omstridt oppussing

Dominic Cummings hevdet i et blogginnlegg i april 2021 at Johnson benyttet seg av valgkampmidler og politiske donasjoner til å pusse opp statsministerboligen. Ifølge en intern gransker gjorde ikke Johnson noe ulovlig. Han skal ikke ha visst noe om hvordan finansieringen av oppussingen ble ordnet.

Lukrative ekstrajobber

I november 2021 havnet Johnson igjen i trøbbel, etter at det ble avslørt at den konservative representanten Owen Paterson hadde brutt regelverket og drevet lobbyvirksomhet for selskaper som betalte ham 100.000 pund i året. Johnson fikk også kritikk for å prøvd å endre regler så Paterson, som er en venn og alliert, kunne bli sittende.

Partygate-skandalen

I desember lovet Boris Johnson at påstandene om at det ble avholdt en julefest i Downing Street mens landet var nedstengt, skulle bli etterforsket. I april i fjor fikk han en bot på 50 pund for én fest han deltok på, men det kom fram at det hadde vært flere sammenkomster og fester i Downing Street under nedstengningen.

Debatten tok seg opp igjen etter at rapporten fra toppbyråkraten Sue Gray kom ut i slutten av mai. Etter rapporten ba flere konservative politikere enn tidligere Johnson om å gå. Statsministeren selv beklaget og sa at han hadde lært leksen sin. Han sa også at han ikke visste at han begikk regelbrudd. I starten av juni overlevde Johnson mistillitsvotum blant egne folkevalgte, men 41 prosent i egen gruppe stemte mot ham.

Pincher-saken

1. juli i år ble Tory-politikeren Chris Pincher suspendert fra partiet som følge av anklager om at han tafset på to menn i fylla. I en uttalelse sa Downing Street at Johnson ikke kjente til anklagene mot Pincher. Det kom senere fram at Johnson ble fortalt om anklagene i 2019, men han sier han hadde glemt det.

Det er den siste skandalen som denne uken har fått flere regjeringsmedlemmer til å trekke seg i protest mot Johnson. Blant tungvekterne som har takket for seg er tidligere finansminister Rishi Sunak og tidligere helseminister Sajid Javid.

